Mar 9, 2017 2:02 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional Político de Voluntad Popular en entrevista por el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión, invitó a los venezolanos a validar por el partido de la tolda naranja.

A juicio del diputado, validar por Voluntad Popular es decir que “no tenemos miedo, que Leopoldo López no está preso por los delitos que ellos dicen que cometió sino por razones políticas”.

En cuanto a la “persecución” que han denunciado los miembros de Voluntad Popular, Mejía expresó: “Pueden encancelar a nuestros líderes, pero seguirán otros”.

“Las amenazas de este Gobierno no nos van a doblegar y no van a impedir que se logren los cambios, más miedo le tengo a no conseguir lo alimentos, la comida o que me maten en la calle”.

Según el diputado, existen conversaciones dentro de la MUD sobre un proceso de selección de liderazgo

Se refirió a la validación de partidos y comentó que solamente se puede validar por un partido político, “el que valide este fin de semana no debe hacerlo otro día, validar por Voluntad Popular es rebelarse contra quienes nos dicen terroristas y respaldar nuestra lucha por la democracia, contra la corrupción y por la falta de medicinas”.