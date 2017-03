Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 9, 2017 12:33 pm

El parlamentario cuestionó “las prioridades del gobernador García Carneiro, que piensa que una buena gestión es levantar concreto y no calidad de vida para los guaireños”. De acuerdo a OMS Vargas requiere un mínimo de 36 ambulancias. Sólo están operativas tres vehículos acondicionados para traslado de pacientes.



Nota de Prensa

“En Vargas hay dinero para conciertos gratis de Carnaval, pero no para dotar los ambulatorios. Hay plata para adornar, comprar matas y poner estatuas, ero no para poner un caucho o una batería a una patrulla o a un carro de bomberos. Hay dólares que ingresan por concepto del Impuesto de Salida que cobra la gobernación de Vargas, pero no hay una ambulancia que pueda atender una emergencia y salvarle la vida a cualquier guaireño. En Vargas trasladan a los heridos en la cabina de una camioneta porque no hay ambulancias y esto es porque las prioridades del gobernador García Carneiro parece que están al revés”.

Así lo indicó el diputado por el estado Vargas, José Manuel Olivares, quien hizo pública las denuncias formuladas por médicos y familiares, por los problemas que genera la falta de estas unidades de transporte especializada, con condiciones para cualquier paciente o emergencia.

“La situación es inaceptable. Esta semana llegaron al Ambulatorio Dr. Alfredo Machado, lo que se conoce como el Hospitalito de Catia La Mar, dos muchachos en una cabina de una camioneta pickup. ¡Venían desde Carayaca! Tuvieron un accidente y fueron bajados a la interperie, expuestos, en busca de atención más especializada. Esa misma camioneta los llevó hasta el Periferico de Pariata donde fueron finalmente remitidos. ¿A esto es lo que García Carneiro llama un buen gobierno?. García Carneiro piensa que una buena gestión es levantar concreto y no calidad de vida para los guaireños. O será que como él confunde un paseo privado en yate, con una jornada de trabajo; piensa que una camioneta o un taxi, también sirven de ambulancia”, fustigó el diputado, quien preside la Sub Comisión de Salud de la AN.

La situación vivida por estos heridos en Carayaca se replica a diario en el Periferico de Pariata y el Hospital del IVSS, Dr. José María Vargas, de La Guaira.

“Como médico sé que una ambulancia puede hacer la diferencia. En medio de una emergencia un traslado oportuno y con atención, puede salvar vidas”, acotó Olivares.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su cantidad de habitantes, Vargas requiere de por lo menos 36 ambulancias operativas. Sin embargo a duras penas se cuenta con tres unidades y no adscritas a los servicios de salud, sino a los bomberos marinos, aeronáuticos y al Seniat.

“El embustero de García Carneiro declaró a todos los medios, en abril del año pasado, que los dólares que ingresan a la Gobernación de Vargas por concepto de Impuesto de Salida del país en vuelos internacionales fueron invertidos para la compra de 10 ambulancias; cuatro intensivistas y seis para el traslado de pacientes estables. Hasta el momento se desconoce la información de esta compra, si realmente se compraron, de dónde vienen y cuando llegarán estos vehículos que le urgen al pueblo de Vargas y que son más necesarias que una carroza de Carnaval”, agregó el galeno.

Ni baterías, ni cauchos

Olivares también informó, que de acuerdo a denuncias presentadas, las ambulancias están paradas por falta de inversión.

Las más afecadas son las que están en custodia de los Bomberos de Vargas y de la red hospitalaria dependiente del Ejecutivo Regional de Vargas.

“La ambulancia que presta servicio en la estación de Caribe de los bomberos está parada por falta de cauchos. Las dos ambulancias al servicio del sistema de Emergencias Vargas 171, solo pueden moverse dentro de Vargas, pues se han quedado accidentadas prestando servicios. En los cuarteles de Carayaca, Catia La Mar y Naiguatá, no hay ambulancias. Y si me voy para los hospitales, las ambulancias están paradas por falta de cauchos, baterías y repuestos. Es verdaderamente grave que los varguenses enfrenten las emergencias sin ningún tipo de respaldo que les garantice el traslado hacia un centro de salud”.