Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 9, 2017 9:47 am

Este martes fue instalada la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Biagio Pilieri, quien estará acompañado de sus colegas: Ángel Medina, Chain Bucarán y Carlos Prosperi, quienes recibieron la denuncia de 17 medios impresos que se sumaron a la grave situación que enfrenta El Carabobeño debido a que la Corporación Alfredo Maneiro se ha negado a abastecerlos de papel periódico, mientras suplementos politiqueros a favor del Gobierno son impresos a full color.

Nota de Prensa

Pilieri indicó “es evidente que desde el Ejecutivo se ha trazado la meta de impedir que el país sepa la verdad de lo que ocurre, por eso ha acudido no sólo a la compra de medios sino que hemos visto como aquellos que se han negado a doblegarse a los caprichos partidistas del Psuv han sido víctimas de un ensañamiento desmedido, periódicos con intachable trayectoria pasaron de disminuir sus publicaciones a dejar de salir al público, pero lastimosamente la historia no ha sido distinta en la televisión ni en la radio, esta última recientemente golpeada por el puño opresor y cesurador de Comisión Nacional de Telecomuniciones (Conatel) y aplaudido por el gobernador de Yaracuy que decidieron sacar del aire en menos de 24 horas a 10 emisoras: K-ndela90.3 FM, Shaddai 101.9FM, Mix 98.3 FM, Criollisima104.9FM, Reina 96.7 FM, Divertida 104.7 FM, Sabor 89.9 FM e informamos que lamentablemente Yara 104.3 FM, Agua Viva 90.3 FM y Tentación 90.9 FM le ‘incautados sus equipos’ esa es la palabra que utilizan, pero sabemos muy bien que los mismos no aparecerán”.

El líder opositor yaracuyano indicó que desde el Parlamento venezolano no se dará descanso hasta lograr que las instituciones que hoy utilizan el poder para silenciar la información veraz de lo que está ocurriendo en Venezuela restablezcan sus funciones reales y no rindan cuentas a partido político, “por ello presentaremos un Acuerdo en rechazo a la situación que están enfrentando las emisoras y periódicos por parte de Conatel, iniciamos una investigación exhaustiva por todas las emisoras que han sido silenciadas y desde ya estamos en las averiguaciones por la situación de abastecimiento de papel periódico por parte de la Corporación Alfredo Maneiro”.

Finalmente el diputado Biagio Pilieri no descarta acudir a instituciones internacionales para exponer la grave situación que se está viviendo en Venezuela en donde el Gobierno viola el derecho a estar informados y a su vez vulnera el derecho a informar, “sin contar los innumerable atropellos a los que han sido víctimas los profesionales de la comunicación, equipo técnico y fotógrados”.