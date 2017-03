Mar 9, 2017 8:23 am

Soledad Bravo y su esposo Antonio Sánchez, describieron su angustia ayer, cuando tres hombres enmascarados y armados asaltaron su residencia en El Hatillo. “Fueron dos horas muy angustiosas, nuestros dos nietos maniatados y bajo la amenaza de secuestro”, explicaron.

Luego de detallar lo ocurrido este miércoles en la madrugada, Bravo y su esposo piden salvar a Venezuela.

Esta madrugada alrededor de las 4:30 am fuimos asaltados en nuestra casa de el municipio El Hatillo por 3 jóvenes enmascarados y armados. Fueron dos horas muy angustiosas, nuestros dos nietos maniatados y bajo la amenaza de secuestro. Felizmente todo transcurrió en buenos términos. Nos robaron algunos bienes y se llevaron nuestra camioneta Chevrolet Grand Blazer color verde, año 95, a medio repintar. Placas AACO5Y.

No hay daños físicos que lamentar salvo la traumática experiencia de engrosar las aterradoras estadísticas de las víctimas del hampa. Sentir el terror retratado en los rostros de nuestros familiares, y la pena de comprobar el abandono y el espanto de nuestra juventud perdida. Pudieron haber sido nietos nuestros. Y así los tratamos. Aún en tan dramáticas circunstancias fluyó afecto y simpatía. Que Dios los reinserte por la vía del bien. Que nuestra dirigencia les abra los bellos y generosos portones de la Patria. Y que sus madres no reciban la terrible noticia de sus muertes, si ella llegara a suceder. Salvar a Venezuela y a todos sus hijos, cuanto antes, sin espurias ambiciones ni deplorables mezquindades. Es la única respuesta posible. Es nuestro gran desafío. Salvar a Venezuela, nuestra única Patria.

Soledad Bravo y Antonio Sánchez