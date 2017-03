Publicado en: Salud, Titulares

Mar 9, 2017

En cuanto la ciencia, tras décadas de persecución y satanización contra los psicodélicos, volvió a tomarlos en cuenta e incluirlos en pruebas y estudios, se abrieron prometedoras puertas en el campo de la salud. Uno de los ejemplos más contundentes de lo anterior tiene que ver con la psilocibina, la sustancia activa de los llamados hongos alucinógenos o “mágicos”.

Pero si bien los resultados de las primeras investigaciones demostraron una sorprendente capacidad terapéutica de esta sustancia, en particular para tratar desórdenes mentales, mientras más se experimenta con la psilocibina más impresionantes son las bondades que está demostrando. Para dimensionar su poder curativo basta escuchar hablar a David Nutt, profesor de neuropsicofarmacología en el Imperial College London.

El nuevo documental A New Undestanding: The Science of Psylocybin ilustra precisamente cómo investigadores que participan en minuciosos estudios para determinar los valores terapéuticos de esta sustancia se encuentran con resultados francamente increíbles. El prestigiado profesor Nutt advierte, en declaraciones recogidas dentro de este mismo documental, que “La psilocibina logra en 30 segundos lo que los antidepresivos se tardan 3 o 4 semanas”, y explica que una sola dosis de psilocibina acompañada de terapia tiene efectos tan profundos y contundentes en la salud mental como una intervención quirúrgica.

Más allá de cuestiones ideológicas, de si estás o no a favor del uso de psicodélicos, o de si disfrutas los cantos que la chamana María Sabina le dedicaba a los “niños santos”, que la ciencia se haya abierto nuevamente a aprovechar las bondades terapéuticas de sustancias como el LSD, el MDMA o la psilocibina, es algo que todos deberíamos celebrar.