Mar 10, 2017 3:27 pm

La dirigente juvenil nacional de Voluntad Popular, Ana Karina García, aseguró que durante la jornada de validación de este 11 y 12 de marzo, los jóvenes de Voluntad Popular demostrarán que la tolda naranja es una fuerza de cambio sustentada por los venezolanos. Asimismo, hizo un llamado de rebeldía a todo el pueblo para demostrarle al régimen que no podrá aplacar la lucha por #LaMejorVzla.

“Aquellos jóvenes que quieren formar parte del cambio de la historia, este 11 y 12 de maro hacemos un llamado ‘sé un héroe’. Voluntad Popular es el partido que está dando la cara por el país. Estaremos esperando en todas las Plazas Bolívar de cada municipio para sumarse al gran acto de rebeldía. Vamos firmar por conseguir #LamejorVzla”.

García resaltó que esta jornada es un paso más para sacar a todos los delincuentes que hoy están montados en el poder. “Esta jornada es un paso más para librarnos de estos narcotraficantes que hoy nos gobiernan, por eso debemos validar por el partido de la paz, del bienestar y del progreso”.

La dirigente juvenil resaltó que estos días es una oportunidad para que “demostremos con irreverencia y gallardía que a Voluntad Popular no lo ilegaliza nadie, porque somos un sentimiento. No le tememos al amedrentamiento ni al encarcelamiento, No podrán dañar la voz de miles de venezolanos que decidieron cambiar”.

