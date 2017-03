Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017

El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, invitó a todos los venezolanos mayores de 18 años inscritos en el Consejo Nacional Electoral a participar en el proceso de validación de firmas para apoyar a esta organización política.

“No existe otro partido que haya sido más perseguido que el nuestro. Más de 12 dirigentes están presos, decenas están en el exilio y más de 200 activistas perseguidos a nivel nacional. ¿Por qué nos persiguen? Porque siempre hemos dado la cara, porque hemos sido irreverente, porque no nos han podido callar y porque desde el 2014 hemos planteado la salida pacífica y constitucional de Nicolás Maduro”, explicó Vecchio.

A su juicio, el régimen insiste en perseguir a Voluntad Popular “porque decidimos no participar en un diálogo sin condiciones, pero no van a poder. Últimamente hasta nos han llamado terroristas y le siembran armamento y pruebas falsas a nuestros dirigentes para encarcelarlos por razones políticas”.

Explicó que la tolda naranja decidió participar en el proceso de validación de firmas “como un acto de resistencia, como un camino de lucha más, pacífica y no violenta, que no excluye los otros caminos de lucha que vamos a seguir utilizando hasta lograr la libertad plena de Venezuela”.

Para Vecchio es importante participar en este proceso porque no se puede poner en bandeja de plata al régimen el deseo que de ilegalizar a Voluntad Popular. “Yo sé que la legitimidad la da nuestro pueblo y no tenemos que llevarla a ningún lado, pero esto es un acto de defensa. Si el gobierno nos quiere ilegalizar que lo hagan ellos y

asuman el costo, nosotros vamos a pelear y luchar de manera no violenta como siempre lo hemos hecho. Su absurdo argumento de terrorista se lo vamos a demoler y no se lo vamos a regalar”

Recordó que este fin de semana, 11 y 12 de marzo, ni él ni Leopoldo López podrán participar en este proceso, pero invitó a todos los mayores de 18 años inscritos en el CNE a firmar y apoyar a Voluntad Popular con fuerza y determinación. “Esta solicitud de firma genera a su vez para nuestro partido un compromiso ético y moral con nuestro pueblo de no descansar hasta lograr la salida de la dictadura en Venezuela”.

Video vía Youtube