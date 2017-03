Publicado en: Gastronomía, Titulares

Mar 10, 2017 5:26 pm

La venezolana Ilma López está nominada a los premios de la Fundación James Beard, que para algunos es como la premiación de los Oscar, pero de la gastronomía en Estados Unidos. En la categoría de repostería se disputa la premiación entre 19 aspirantes. Ella representa al estado de Maine por vivir en la ciudad de Portland.

Nota de Prensa

¿Los requisitos? Ser un cocinero con especialidad en panes, postres o pasteles en un restaurante, y que sirve como padrón nacional de excelencia. Además debe haber sido un pastelero o panadero durante los últimos cinco años.

Estos requisitos, la chef venezolana los sobrepasa debido a que comenzó a trabajar desde el año 2002, tras egresar de la Escuela de Cocina de Caracas, posteriormente desempeñarse como chef en las ciudades de Madrid y Nueva York. Finalmente se residencia en Estados Unidos, donde adquiere las mejores directrices en comida francesa que imparten en Stratford University.

“La comida es una experiencia única. No tiene que destacarse los postres sino toda la experiencia. Me gusta todo, especialmente cocinar con ingredientes de comida salada, algo que no es usual en los dulces. Lo que quiero decir es que lo salado y el dulce tienen que estar de la mano”, refiere López.

Bajo la premisa “un restaurante es una máquina y todas las partes son indispensables”, junto a su esposo y también chef Damian Sansonetti fundó su restaurante en Portland el 13 de septiembre de 2013, que lleva por nombre “Piccolo”.

A este lugar acudió una comitiva de los premios de la Fundación James Beard, y al degustar sus dulces resultó seleccionada entre los 20 mejores en repostería en todo Estados Unidos, por lo que siente un orgullo de representar a Venezuela como semifinalista en esta importante premiación que el próximo 15 de marzo presentará la lista de los chef finalistas.

Los ganadores serán anunciados el lunes 1 de mayo en una gala en la ópera lírica que se celebrará en Chicago, donde los premios han tenido lugar los últimos dos años (anteriormente se llevaban a cabo en la ciudad de Nueva York cada año).