Publicado en: Opinión

Mar 10, 2017 6:14 am

Dicen que la frase es de Pitágoras. El autor de estas líneas siempre fue malo en matemáticas, desde los tiempos del hermano Isidro en el Colegio San José de Maracay. Este magnífico profesor nos daba clases tanto Religión como Matemáticas. Si la afirmación que encabeza este escrito fuese cierta, el suscrito, que siempre sacaba “A” en Religión, ha debido de sacar 20 en Matemáticas, pero no era así. Yo, en los números a lo sumo llegaba a la primera decena de la máxima calificación y no había oración al Padre Eterno que me sacara de allí.

Traigo esto a cuento, porque, a pesar de ser lerdo con los números, uno “oye y retiene”, como decía aquel inolvidable personaje de la Radio Rochela que protagonizaba Jorge Tuero. Yo escuché en cadena decir que la bolsa de comida que se distribuye al pueblo cuesta 10.000 bolívares y eso se me quedó grabado. Esta cantidad en Venezuela es mucho o poco, “a sigún”. Dependiendo de cómo se saque la cuenta, pueden ser menos de 5 o 1000 dólares, simultáneamente. Tengo entendido que las importaciones de los alimentos que se reparten se hacen al precio del dólar controlado, es decir, al cambio de 10 bolívares por dólar. En ese caso, los 10.000 mil bolívares que el ciudadano paga por su bolsa de productos, equivalen a 1000 dólares.

Muy bien, puesto que las matemáticas no fallan, como dicen, veamos cuánto cuestan en Estados Unidos los productos de la bolsa susodicha:

2 kg de arroz……………………………………………… 7,40 $

2 kg de pechuga de pollo (que no los trae)…… 17,20 $

2 kg de pasta….……………………………………….. 2,56 $

1 frasco de mayonesa………………………………… .2,98 $

18 huevos (que tampoco vienen)…………..…..… 2,94 $

2 litros de leche…………..………….………..……… 1,6 $

1 pan…………………………………..…………………1,99 $

1 litro de aceite de oliva virgen extra…………………. 7,99 $

1 kg de café …………….…………………………..…. 4,99 $

2 kg de azúcar………………………..…………………2,50 $

2 kg de harina pan …………………………..…….… 7,00 $

Omisiones u olvidos…………………………………. 10,00 $

Total………………………………………………….. 69,15 $

Vamos a ver si algo me quedó del hermano Isidro: 1000 – 69,15 = 930,85

Si las cuentas no me fallan, a cada ciudadano que paga 10.000 bolívares por la bolsa mencionada le están sobrando unos 930,85 dólares (o dicho de otra manera, paga 1000 $ por lo que cuesta solo 69,15), al precio de la divisa controlada con la que se compran los productos y se realiza la operación. Dicha cantidad podría –teóricamente- producirle un salario mensual cercano a los 4 millones de bolívares fuertes (poniendo que compre solo una bolsa al mes) si vendiese esos dólares de sobreprecio en el mercado innombrable.

Esta semana escuché al filósofo José Rafael Herrera decir que más que económica, la crisis de Venezuela es de espíritu y que esta espiritualidad no tiene que ver nada con la religión, sino que está relacionada con objetivos determinados en una población, con un conjunto de valores que se han fracturado en los últimos años. Conecto esta reflexión con la frase con la que Emilio Lovera culminaba su monólogo en el papel de Boves en la obra que hicimos juntos conmemorando los 200 años de la Independencia, el “Juicio a Vicente Nario”: “Venezuela no es un país, sino una taquilla de cobro”.

Y es que, si en efecto Dios habla por las matemáticas, aquí hay mucha gente que o bien no oye, o se está haciendo la sorda.