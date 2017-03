Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017 5:10 pm

Con motivo de la celebración del Día del Médico en Venezuela, el alcalde de El Hatillo David Smolansky, homenajeó a los profesionales de la medicina que laboran en HatilloSalud, a quienes calificó como los héroes anónimos que enfrentan día a día la crisis humanitaria que vive nuestro país.

Desde el Anfiteatro municipal del Pueblo de El Hatillo, Smolansky aprovechó la ocasión para felicitar a los galenos por su valioso trabajo en sus tres años de gestión. “Gracias a la labor que ustedes realizan HatilloSalud, ha atendido más de 80 mil consultas anuales y más de 250 mil consultas en poco más de tres años que llevo como alcalde. En nuestro ambulatorio Jesús Reggeti hemos atendido a vecinos de todas partes del municipio en incluso de otros municipios de Caracas y de Miranda, por eso ustedes son los héroes anónimos que luchan día a día contra la crisis humanitaria, que no duermen, que no descansan, que pueden pasar 36 horas consecutivas en el ambulatorio salvando vidas, y sobre todo siempre con una sonrisa que genera esa esperanza en los pacientes”.

La primera autoridad hatillana también destacó que gracias a la buena labor de los médicos de HatilloSalud se han atendido nueve partos en lo que va de año en el ambulatorio a pesar de no estar adecuado para el servicio de obstetricia. “En HatilloSalud, no tenemos servicio de parto, pero ya son nueve mujeres las que han tenido que parir en lo que va de 2017 y más de 30 en nuestra gestión, a quienes les hemos garantizado su buen estado y el de sus hijos. De nuevo gracias por estar comprometidos con los hatillanos”, expresó Smolansky.

El primer mandatario municipal recordó que gracias a la buena disposición de los médicos de HatilloSalud y a un esfuerzo de todo el equipo de servidores públicos de la alcaldía de El Hatillo se han prestado servicios de ginecología a las mujeres de Turgua, pediatría a niños de El Calvario, medicina general a muchos vecinos de La Lagunita, La Unión y Lomas de La Lagunita, además de la vacunación a muchos niños de Sabaneta, La Mata y Gavilán; sin dejar de nombrar nuestro reciente hijo: el nuevo servicio de odontología gratuito, que no tiene nada que envidiarle a algún consultorio privado. Además de la atención médica domiciliaria, el servicio de emergencia con ambulancias y orientación médica telefónica través del 315 (VIDA), que atiende más de 90 consultas mensuales.

“Me siento muy orgulloso por contar con un equipo de médicos jóvenes tan valioso cómo ustedes, que aprende lo que en ninguna universidad del mundo enseñan, que es atender una situación de emergencia sin insumos médicos y trabajar improvisando para salvarle la vida a un ciudadano, a ustedes infinitamente gracias y mi reconocimiento por esa ardua labor que hacen día a día por la vida de un vecino hatillano, garantizando lo más sagrado que tiene un ser humano que es el derecho a la vida, que hoy lamentablemente en nuestro país no está garantizado, porque la gente se muere por falta de medicamentos, por alimentos o a manos del hampa”, aseguró la primera autoridad municipal.

El burgomaestre hizo una reflexión sobre el doctor José María Vargas y la conmemoración de su natalicio, “si algo tiene José María Vargas, a parte de sus estudios sobre medicina, no es que haya sido Presidente, sino que además fue el primer Presidente civil de Venezuela, ya es momento de que en Venezuela sean los civiles los que ocupen el Palacio de Miraflores, los Ministerios y los que conduzcan las riendas de la Nación, los civiles son los que les deben dar órdenes a los militares y los militares deben estar en sus cuarteles y no administrando el país”, manifestó el alcalde.

Por su parte, el doctor Hipólito García, invitado especial del evento, ofreció un discurso a los jóvenes médicos venezolanos, “el actual gobierno no valora los derechos de nuestros médicos, pero les hacen apología a profesionales de otros lares, tenemos mandatarios con aberración intelectual, que con su arrogancia e ignorancia han llevado a despreciar nuestro esfuerzo y dedicación, pretendido formar profesionales express, una locura, porque quienes estamos aquí sabemos cuánto les hace falta estudiar a esas personas y es delicado porque no podemos entregarle la vida de otros seres humanos a un profesional express. Es sabio admitir lo que no se sabe y en una época donde insumos, medicinas y tecnología brillan por su ausencia, la importancia de la sabiduría de los profesionales se considera imprescindible, los respeto y los admiro felicitaciones médicos venezolanos”, finalizó García.

Nota de prensa