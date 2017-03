Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 10, 2017 12:29 pm

“¿Estás arrepentido?”, pregunta un oficial de la Policía al delincuente que acaba de ser detenido por robar un celular. Frente a la cámara, y con total descaro, éste le responde entre carcajadas “mmm sí, sí estoy arrepentido”, reseña El Comercio.

Así es como reacciona un delincuente que se siente confiado que en cualquier momento saldrá en libertad. ya para seguir delinquiendo, como lo hace Jonan Cristhian Maza Quezada, de 36 años, quien fue detenido por séptima vez y por el mismo delito.

Esta vez el delincuente cayó el miércoles por la noche en los alrededores del mercado Huamantanga de Puente Piedra, tras robarle el celular a una mujer.

“Me gusta robar, sí, pero me gusta robar solo, no me gusta robar con nadie. Si me la como (ir a prisión), me la como solo”, dice el delincuente con total descaro a las autoridades del Escuadrón Verde.