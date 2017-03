Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017 6:58 am

La alta demanda de yuca en el país pudo ser el detonante para la movilización de la yuca amarga a los mercados de consumo fresco. Las estadísticas de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, indican que en 2015 había una ingesta por persona-año de 10 kilos de yuca. Durante el 2016, y lo que va de 2017, el venezolano promedio está consumiendo entre 15 a 20 kilos de yuca por persona-año, de acuerdo al estrato socioeconómico, reseña La Verdad.

Werner Gutiérrez, profesor de la Facultad de Agronomía de LUZ, calificó de “irresponsable” las declaraciones ofrecidas por Carlos Ernesto Portillo, director del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. “Él desconoce realmente la situación de lo que pasa en el país, no solamente desde el punto de vista de la yuca, sino en muchos aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos”.

Sobre la “incertidumbre y la duda” que, a su juicio, sembró la Secretaría de Salud al no despejar las dudas de la población sobre el consumo de yuca, fue tajante: “Lo que puede estar pasando es que hay personas que aprovechan la demanda del mercado para desviar yuca de uso agroindustrial, que es la yuca amarga, hacia el mercado fresco. En el caso del Zulia, tenemos la posibilidad, inclusive, que estén ingresando yuca amarga del lado colombiano porque ellos también siembran yuca amarga”.

Falsa pandemia

Gutiérrez desmintió las declaraciones de Ríchard Hill, secretario de Salud del estado Zulia, quien afirmó que los decesos registrados estén desligados al consumo de yuca amarga. “Las personas fallecidas en el país, está demostrado por sus familiares, que consumieron yuca y hay otro hecho cierto: que los médicos que recibieron y trataron a estos pacientes confirman que los síntomas que presentan son los típicos por intoxicación por yuca amarga, hay más de 20 casos en el país”.

El exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ desmintió que la yuca amarga pueda causar una pandemia. “Ellos decían que si fuese yuca amarga existiese una pandemia y eso es falso porque la toxicidad de la yuca amarga va a depender del grado nutricional de la persona. Las estadísticas dicen que donde se reportaron los casos son estratos económicos D y E, son los estratos que menos están consumiendo proteína en Venezuela y está demostrado la eliminación del tóxico en el organismo humano que proviene de yuca amarga, que se elimina a través de la orina, por medio de un proceso enzimático que requiere proteínas en el organismo”.

Alertó que cuando una persona con baja ingesta de proteína ingiere yuca amarga, tiene menos probabilidad de eliminar el tóxico y más probabilidades de que se presenten síntomas de intoxicación y la muerte. Frente a este escenario las familias malnutridas son las que presentan mayor riesgo y más aún los niños. “Solamente el 30 por ciento de la población venezolana actualmente declara que está consumiendo proteína, el otro 70 por ciento no. Entonces es imposible que toda la población tenga la misma respuesta ante la posible ingesta de yuca amarga”. También influye la cantidad de yuca que la persona consuma. “Está demostrado que no es una intoxicación inmediata. Los síntomas se presentan tres horas después de la ingesta en caso grave”.

No es la sal

El experto describe como una “grave” equivocación creer que la yuca tiene cianuro y que el mismo puede ser el causante de la intoxicación. “La yuca no contiene cianuro, contiene un precursor del cianuro que es glucósido cianógeno”, mismo que luego de cocinar la yuca es inofensivo.

Sobre la sal de nitrito como posible causante de las muertes, el docente lo desmintió: “Eso, que ellos llaman la intoxicación por sales, no tienen cómo demostrarlo. Si aquí hubiera un sistema de salud bien dotado y pudieran hacer los protocolos específicos que permitan saber exactamente qué es lo que pasa, sería diferente, pero inventar otra historia ahora de que es intoxicación por sal es irresponsable y, aún más, decir que es una guerra económica”.

Enfatizó que en ningún centro hospitalario del país existen los reactivos o equipos para hacer el protocolo específico toxicológico que te permita confirmar si las muertes son por la ingesta es de la yuca amarga. Exhortó al Gobierno regional a trabajar este tema con “los profesionales que conocemos del tema”. Dijo que le preocupa la acción de las autoridades que “lejos de aclarar lo que hacen es crear mayor confusión en la población, porque están descartando de plano que sea la yuca amarga y no buscan la verdad. Se debe investigar a fondo con los protocolos científicos que determinar si las muertes se generan por la yuca amarga”.



Viene de afuera



Según el especialista, en el cultivo de la yuca, con más de 25 años de experiencia, es cierto que en el occidente del país no hay plantaciones de yuca amarga. Sin embargo, alertó que si hay personas que la muevan del consumo industrial al consumo fresco, el Gobierno tiene el mecanismo de controlarla a través de las guías de movilización. “En Venezuela no se mueve un kilo de alimento de una zona productora a una consumidora, sin una guía de movilización que en todas las alcabalas la Guardia Nacional tiene que irlas sellando. Si se está moviendo yuca amarga hacia zonas donde no se debe consumir, es responsabilidad del Gobierno nacional”.

Negó que la exportación de yuca no genere ganancias. “Eso es mentira porque hay una demanda insatisfecha de alimentos y cualquier cosa puedes venderla al precio que sea. No hay yuca en el mercado para satisfacer las necesidades crecientes que hay y por eso no se puede descartar que se esté movilizando yuca amarga de zonas productoras a zonas consumidoras como la nuestra”.

Otras opciones

El ñame y el ocumo que se consideraban rudimentarios y marginales en la mayoría de las zonas productoras del estado Zulia, han repuntado con una demanda creciente porque la está buscando como sustituir la harina y el arroz. Estos no representan peligro para la salud.

Tenga en cuenta

El consumo de yuca en el Zulia es seguro siempre y cuando usted pueda establecer diferencias con base a estas características:

– El grosor de la cáscara de la yuca amarga es mayor.

– La dificultad para pelarla es mucho mayor que la de la yuca dulce.

– El tiempo de cocción es el triple de la yuca dulce y la coloración amarillenta en el centro de la raíz que es típica de la amarga y que al introducirse en la boca es insoportablemente amarga.