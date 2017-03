Mar 10, 2017 5:47 pm

La mayorista de productos alimenticios Makro, desmintió este viernes que los usuarios deberán presentar el Carnet de la Patria para poder hacer sus compras, como reza un “comunicado falso” que ha estado circulando en las redes.

A través de su cuenta en Twitter, indicaron que las transacciones de venta se realizarán únicamente en las áreas de caja, dentro de las instalaciones.

Por favor no crea en mensajes ni comunicados falsos. Diga NO a la desinformación. Diga NO al fraude. pic.twitter.com/QfCusVqqA3

— Makro Venezuela (@makrovenezuela) 10 de marzo de 2017