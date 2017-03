Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 10, 2017 8:20 am

Después de la noche de los Oscar, quedó confirmado que Nicole Kidman se había convertido en la nueva reina de los memes y no por su atuendo o alguna declaración fuera de lugar, sino por un simple gesto: la manera en que aplaudía, publica peopleenespanol.com.

Cada vez que alguien subía la escenario a dar un discurso tras ganar y la cámara enfocaba a Kidman, nadie podía entender qué le estaba pasando. Nunca la habíamos visto así, no desde que ese extraño momento en que no pudo ni llorar o sonreír cuando ganó su Oscar en 2002.

La actriz de 49 años (¡POR FIN!) explicó qué sucedió. En entrevista para un programa de radio de Australia, The Kyle and Jackie O Show, comentó que “Estaba bastante emocionada porque quería aplaudir. Si no lo hubiera hecho, habría sido peor, ¿cierto? Todo el mundo se habría preguntado por qué no estaba aplaudiendo”. Y agrega:

“Así que me puse a aplaudir. Pero era muy difícil porque traía ese enorme anillo que no era mío, pero que era absolutamente precioso. Estaba aterrorizada, no quería dañarlo”.

De acuerdo con el Daily Mail, esa noche Nicole Kidman llevaba encima más de 119 quilates en diamantes de la casa Harry Winston más los 13,58 quilates del anillo… Cosa pesada.