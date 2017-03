Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017 4:10 pm

Como una vulgar estafa. Así calificó el diputado a la Asamblea Nacional por e estado Vargas, José Manuel Olivares, el anuncio realizado por Nicolás Maduro y el gobernador de la entidad costera, Jorge Luis García Carneiro, donde aseguran que Vargas es un estado certificado con 100% cobertura Barrio Adentro, lo que garantizaría la atención médica oportuna en el sistema de salud pública.

“Hay que ser bien cara dura para prestarse a asegurar esa gran mentira en el marco del Día del Médico Venezolano y el día en el que se honra el natalicio del doctor Vargas. Hacer esa declaratoria es la peor estafa que le puede hacer a los guaireños Nicolás Maduro y García Carneiro”, explicó Olivares.

“El Sistema de Salud Pública en Vargas es precario. Una especie de apéndice de Caracas, en donde se vive un gran deterioro. Los varguenses, que cuentan con seguros de salud por sus empleos, acuden a clínicas en la entidad, pero estas también adolecen de ciertos servicios y especialidades médicas, lo que hace casi que obligatorio dirigirse a Caracas para contar con la atención médica requerida. La realidad de un paciente de Vargas o de un familiar, es enfrentar el ruleteo o el “No hay”, también en la salud”.

Olivares advirtió que “la dependencia del sistema de salud pública litoralense en los centros médicos capitalinos, que afrontan sus propias crisis, es el mayor indicativo del fracaso en el desarrollo de un optimo sistema de salud estatal. A esto le suman la falta de insumos, fallas en la dotación y el incumplimiento de las promesas gubernamentales para la construcción de nuevos centros hospitalarios. ¿Entonces de que estamos hablando con esta declaratoria?

El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aseguró que Vargas no cuenta con servicios como medicina cardiovascular, dermatología, endocrinología, atención neurológica, radioterapia, atención oncológica, exámenes especializados, unidades de terapia intensiva infantil, atención de quemados y diagnósticos pediátricos especializados.

“Tenemos la Maternidad de Macuto, pero no una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Tenemos el principal aeropuerto del país y la Planta de Tacoa pero no contamos con una Unidad o camas para atender a quemados. La capacidad de respuesta del sistema en Vargas es mínima y la atención primaria va en declive, porque se incrementó la población, con los desarrollos de la Misión Vivienda, pero no se invierte en nuevos centros con real capacidad, sino en ambulatorios. Vemos casos como el Ambulatorio en Caraballeda o el llamado “Hospitalito” en Catia La Mar, que son ambulatorios tipo I que atienden por encima de su capacidad” explica Olivares.

El también médico oncólogo refirió que el sistema Barrio Adentro también está comprometido. “Los Centros de Diagnostico Inicial (CDI) funcionan a media máquina. El de Naiguatá no está recibiendo pacientes por falta de agua. En el Centro de Alta Tecnología (CAT) de 10 de Marzo la mitad de las máquinas están dañadas y el tomógrafo da cita cada seis meses. De noche en Vargas no hay ningún tomógrafo público operativo y ese del Centros de Alta Tecnología, solo trabaja hasta las 4 de la tarde. Y así podemos enumerar un rosario de carencias para desmontar las mentiras de Maduro y de García Carneiro en materia de salud”

El diputado agregó que dos grandes promesas pendientes en Vargas son la construcción del Hospital del Oeste, en donde se concentra el 40% de la población de la entidad y el Hospital General para Vargas, que fue anunciado y ofrecido por el Presidente Maduro el 9 de abril de 2013 y hasta la fecha ninguna obra se levanta en los terrenos señalados para tal fin, ubicados en la avenida Soublette en Maiquetía y en el sector Paseo La Marina en Catia La Mar.

“Yo reto a Maduro a que venga a Vargas y pase por el Seguro Social, por el Hospitalito o por el Periférico y que le diga a los pacientes guaireños que no comen completo y a los familiares que no consiguen ambulancias, que deben pedir prestado para hacer los exámenes, que la atención del sistema de salud está garantizado, para ver que le dicen. No se conforme con un pase en Cadena Nacional y con las mentiras que dice García Carneiro. Patee los hospitales. Y dele la cara al pueblo que muere por su pésima gestión en esta materia”, concluyó.

Nota de prensa