Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017 6:55 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, señaló este viernes que Voluntad Popular espera alcanzar la cuota de firmas del 0,5% del padrón electoral en todos los estados del país, cuando este fin de semana realicen su jornada de recolección para validarse ante el Consejo Nacional Electoral.

“Ese proceso va a decirle al Gobierno que no estamos solos, hay cientos de miles de venezolanos que deciden ir a validar porque quieren un cambio”, dijo el parlamentario durante una entrevista en Unión Radio con el periodista Vladimir Villegas.

Marrero aseguró que no ve un escenario donde el CNE no reconozca a la tolda naranja. “Va a ser un hecho público y notorio. ¿Quién se va a creer que VP no tiene para levantar el 0,5?”,

También reiteró que los únicos requisitos para participar en la jornada son acercarse a los puntos validación con la cédula de identidad y no haber firmado para validar otro partido.

Sobre si su líder Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, podrá participar en el proceso, el diputado no tiene claridad, pues aun no han podido verlo. “No tengo claro si ha podido ver siquiera a su familia”.

Proceso de eliminación

Marrero consideró que el proceso de validación, con las normas actuales, es más bien un proceso de “eliminación”.

“Este proceso está diseñado para que, de seis partidos que les corresponda validar el mismo fin de semana, pueda lograrlo uno solo. Espero que arreglen eso. Hay que descentralizar la política”, afirmó.