Mar 10, 2017 11:42 am

El sismo registrado este viernes en horas de la mañana en el estado Falcón y con magnitud de 4.7 se sintió en varias ciudades del territorio Nacional, según reportaron usuarios de la red social Twitter.

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, indicó que el temblor se sintió en el casco de su municipio y luego hubo una pequeña réplica.

Asimismo en la ciudad de Maracay, específicamente en San Jacinto comentan que sintieron el movimiento telúrico. Al igual que en Guatire, Maracaibo y Valencia.

Prelim M5.5 earthquake near the coast of Venezuela Mar-10 13:46 UTC, updates https://t.co/QyNbNfUQVk

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 10 de marzo de 2017