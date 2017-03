Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2017 1:24 pm

El Coordinador de Nacional de Productores y Emprendedores de Un Nuevo Tiempo, Fernando Camino, sostiene que a pesar del esfuerzo de los productores, la oferta nacional de alimentos el año pasado fue un rotundo fracaso, ya que no se pudo cumplir ni siquiera con un treinta por ciento de la producción nacional.

Nota de prensa

“El gobierno convirtió la distribución de insumos para la producción primaria, en un monopolio llamado Agropatria, que no atiende el agro ni beneficia al país” señaló el dirigente. No cumplió el año pasado ni siquiera con un veinte por ciento del suministro de semillas, fertilizantes y agroquímicos, los cuales son insumos fundamentales para el normal desarrollo de los cultivos, que producen tanto alimentos de consumo directo, como las hortalizas, las frutas y los tubérculos, así como la materia prima para la elaboración de la harina de maíz, el azúcar, la carne, los lácteos y el arroz, entre otros productos”.

Denunció que este incumplimiento, aunado a la falta de maquinarias y repuestos conformó un cuadro negativo para la producción de alimentos. Igualmente, la regulación de precios por debajo de los costos de producción y la falta de pago por parte del gobierno, también contribuyó con la escasez y la carestía de alimentos en nuestro país. “El gobierno también ha monopolizado la importación de materia prima para la agroindustria. Esta situación mantiene desabastecidas las líneas de producción, paralizando en más de un treinta por ciento la producción de alimentos. La agroindustria se encuentra prácticamente produciendo con materia prima nacional, eso sería lo normal, pero el problema es que la poca producción nacional, no alcanzará para concluir el primer semestre de este año y si no se dispone de materia prima importada se acentuará la escasez” advirtió el también ex presidente de Fedeagro.

En cuanto a la siembra de este año 2017, explicó que el gobierno no toma medidas urgentes para salvar esta temporada de siembra, la cual genera el setenta por ciento de la producción, “Estaremos condenados a una mayor escasez y mayor carestía de los alimentos. La urgencia amerita el suministro suficiente y oportuno de semillas, de fertilizantes, de agroquímicos y de repuestos. Si el gobierno no está en capacidad de cumplir debe permitir el uso de las divisas a las organizaciones de productores y al agrocomercio para que se pueda resolver tan grave situación”.

Al aludir a los Clap dijo que el gobierno cree que con ello está “matando dos pájaros con un solo tiro”, que hacen proselitismo político y solucionan la crisis alimentaria. Eso se lo han “vendido” a los altos jerarcas del régimen los que se están lucrando del negocio. “La realidad es que la cobertura de los Clap, solo beneficia eficientemente a un mínimo porcentaje de los cerca de 25 millones de compatriotas, que viven en situación de pobreza”.

Finalmente sentenció que si el gobierno no atiende eficientemente el desarrollo de la producción de alimentos lamentablemente en poco tiempo “habrá más gente comiendo de lo que consigan en la basura que de los alimentos vendidos por los Clap”.