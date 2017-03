Publicado en: Actualidad, Nacionales

Las dudas continúan y los ciudadanos que están en proceso de renovación de sus pasaportes siguen sin respuesta. Hace una semana el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) estableció un nuevo procedimiento legalizando la agilización de la entrega del documento en 72 horas por un costo de 67.800 bolívares, publica El Nacional.

Giuly Luzardo no sabe si es mejor pagar o seguir esperando por su pasaporte, ya que un amigo cercano dice que lo estafaron luego de haber pagado la agilización el sábado 4 de marzo, pues aún no ha obtenido respuesta.

“La página está caída desde el mismo primero de marzo. Solo puedes navegar en horas de la madrugada. Mi usuario ni siquiera me permite la opción de ingresar y ver mi estatus. Me dice que solicite la cita, pero hace 6 meses que la tuve. Tengo que hacer todo desde cero y he prolongado un viaje urgente que tengo que hacer a Colombia. Pero la verdad es que tampoco sé si creer mucho en eso de la agilización”, señaló la joven de 27 años de edad.

Algunos han tenido suerte trasnochándose para avanzar con los trámites que solicita la página web del Saime; sin embargo, una gran parte tan solo logra la mitad del proceso. Es el caso de Sergio Díaz, que estuvo desde la medianoche hasta las 4 de la mañana solicitando la cita para su esposa e hijo de cinco meses. A pesar de haber realizado ambos pagos (51.000 bolívares por cada una) solo consiguió cita para su pareja. No obstante, la página web del Saime, único medio para realizar el pago, no le permite la opción de agilización.

“Lo único que me dicen los funcionarios del Saime en Valencia es que esta es la semana piloto, que el sistema no ha empezado por completo y que hay que esperar. Pero ¿esperar a qué? Llamé al 0800 Saime y me dicen que no pueden hacer nada porque no conocen el sistema. Yo tengo una oferta laboral en Chile que no puedo dejar pasar, pero tampoco quiero dejar a mi familia. La idea era irnos todos juntos. Prácticamente estamos presos hasta que se dignen a darnos una respuesta coherente. A mí no me importa pagar, lo único que quiero es mi pasaporte”, agregó Díaz, quien al igual que su esposa, seguirán ejerciendo su profesión como médicos en el país sudamericano.

Lo mismo le ocurrió a Jimmy Rojas, estudiante de San Cristóbal. El martes 7 de marzo en la madrugada pagó el costo de su cita que le fue asignada para el día siguiente y, aunque se sorprendió porque todo simulaba perfecto, cuando intentó pagar la agilización, el portal tampoco le ofreció la opción.

La falta de respuesta no solo le está coartando oportunidades laborales a la familia Díaz, sino también a los capitanes de la marina mercante, Rafael Barboza y Miguel Galarraga, quienes tienen casi un año esperando por su pasaporte. Al enterarse del proceso de agilización y debido a un viaje repentino que les urge hacer a República Dominicana, decidieron cancelar el trámite el pasado viernes 3 de marzo pero el recibo nunca apareció en la página web. A los dos les cambiaron su usuario y contraseña; no obstante, al momento de ingresar al portal les indica que la información es inválida.

Los pocos documentados. La encargada de entregas de documentos en la sede del Saime en Los Ruices, Alida Gómez, señaló que desde el miércoles 8 de marzo, día de la primera entrega de los pasaportes “agilizados”, el aumento de las libretas listas es considerable: entre lunes y martes entregaron 86 pasaportes, el miércoles duplicaron la entrega con 172 y para el jueves al mediodía, más de 90 personas obtuvieron su pasaporte. Uno de ellos fue Franklin Pérez, quien reconoce que cada paso fue exitoso y está satisfecho porque podrá finalmente mudarse a Ecuador, tras cinco meses de espera.

Por lo mismo apuesta Fernando Campos, que fue a resolver personalmente la agilización de su hijo menor de edad porque la página web tampoco le muestra la opción, pero tiene confianza, pues su socio de trabajo canceló este trámite el viernes y ya cuenta con su pasaporte.

Así como la mayoría de quienes están renovando su pasaporte tienen limitados sus planes de salida del país, los que se encuentran en el exterior no encuentran otra alternativa sino regresar a Venezuela. Sin embargo, como tampoco consiguen respuesta del Saime, muchos tienen complicaciones para permanecer en los países respectivos y consideran que se encuentran en un limbo.

Así le sucede a Pedro Ramírez, que vive en Phnom Penh, Camboya, y solicitó su pasaporte en mayo de 2016. Le preocupa carecer de recursos para viajar a Venezuela y que su visa se vence el 3 de abril de este año, sin más oportunidad de renovación.

“Intento llamar al Saime y nada. Estoy a la deriva aquí. He tenido que renovar mi visa como turista mes a mes, he tenido que salir del país, he perdido opciones de trabajo y, además, esto me ha causado un inmenso cansancio y estrés”, lamentó Ramírez.