Mar 11, 2017

Con esta nota inauguramos la sección Crónicas de la “diplomacia” roja para rescatar esos episodios que describen la forma amateur, altisonante y pendenciera del servicio exterior venezolano en manos de la autodenominada “revolución” chavista y ahora madurista.

Por lapatilla.com

El día que Carlos Fuentes llamó a Chaderton “bufón del bufón”

Carlos Fuentes (Panamá, 11 de noviembre de 1928-Ciudad de México, 15 de mayo de 2012 ) fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas, autor de novelas como La región más transparente, Gringo Viejo, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel y Terra Nostra y ensayos como La nueva novela hispanoamericana, Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y La gran novela latinoamericana, entre otros.

Recibió, entre otros, el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987, y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994.

Transcurría el mes de noviembre del año 2005 y Carlos Fuentes fue entrevistado por Carlos Peralta, -en ocasión de una conferencia que Fuentes dictó como orador invitado en la Universidad de Ámsterdam- para obtener su opinión sobre la Venezuela de aquel momento

Cuál es su opinión sobre la situación de Venezuela?

Carlos Fuentes: Chávez me parece un payaso peligroso. El hombre está sostenido por las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, por eso puede hablar mal de todo el mundo, incluso de Bush, pero mientras él venda petróleo y ellos se lo compren él está a salvo y muy contento y se pitorrea y se ríe del resto del mundo. Es un gran payaso, un gran Clown.

– Pero cree usted que Chávez puede estar planteando una desviación ideológica seria, con futuro?

Carlos Fuentes: es muy pragmático, muy pragmático, le vende todo el petróleo que quiere a los gringos y ellos se lo compran y ahí no se critican y ninguno le lanza insultos al otro. Es pura demagogia, pura verborrea!

– Y para el Pueblo Venezolano? Es sólo un riesgo?



Carlos Fuentes: El pueblo venezolano va a terminar por pagar la presidencia de Chávez, porque él entrega, regala y no produce. Entonces, como sucedió con Perón en la Argentina, van a decir “Vete! Nos has arruinado, gracias por tus regalos pero de eso no se vive”.

“Chávez es un demagogo espantoso. Yo a Chávez no le creo ni el bendito. Sé que muchos si le creen, pero yo no”.

Los conceptos del intelectual causaron ira en Roy Chaderton, entonces embajador de Venezuela en México. En septiembre de 2007 en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Chaderton sin mencionar al escritor Carlos Fuentes por su nombre, dijo que que se ha convertido en un “gringo viejo” —como el título de uno de sus libros—por sus críticas en contra de Hugo Chávez. Al solicitarle que explicara por qué le llamó de esa manera al escritor Carlos Fuentes, el embajador Venezolano dijo: “ayer no mencioné nombre, nadie me puede decir que mencioné nombre, pero me referí a uno de los intelectuales a quien más he admirado como intelectual”. “Pero fuera de esas virtudes intelectuales se ha tomado algunas libertades abusivas e irrespetuosas (…) en diversas ocasiones ha utilizado términos de carácter de descalificación social incluso racistas y descalificación política contra el presidente Chávez “, señaló. Y continuó: “Este señor en alguna ocasión llamó payaso al presidente Chávez y pienso que esa no es una manera de expresar su oposición hacia una persona con cuya política no está de acuerdo y recientemente un artículo que no tenía nada que ver con Venezuela llamó a ciertos sectores a alejarse de ejemplos como los de Hitler, Mussolini y Chávez”

Al día siguiente n un breve texto publicado en el diario mexicano Reforma, Fuentes respondió diciendo que “la primera regla de la diplomacia es la discreción”, y añade que el “flamante” embajador de Venezuela ha debutado mal “al criticarme porque yo critico al presidente Hugo Chávez”. El escritor mexicano aseguró que, con sus opiniones, el diplomático sólo “comprueba que él es emisario fiel de su amo, que merece su sueldo y que equivoca su función”, y se preguntó “¿a quién halaga el embajador con sus ataques?”. Añadió que los mexicanos de derecha, centro o izquierda no aplauden “los ataques de un embajador extranjero a un escritor mexicano de derecha, centro o izquierda”.

Fuentes reiteró que en el continente americano hay dos bufones, “uno, el de Washington, es el más peligroso. Otro, el de Caracas, es el más risible. El embajador Chaderton demuestra, tristemente, que él es sólo el bufón del bufón, el Rigoletto servil del César tropical. Se burla de mis libros con juegos de palabras elementales. Yo soy más elemental que él. El embajador Chaderton tiene nombre de pescado, de clapedide osificado, con cabeza dura, rabo amarillo y cola homocerca. Bien pensados: quiero decir sin columna vertebral: sábalo”. “Para acabar de amolarla (fastidiarla), el embajador me echa en cara mi edad. No comprendo. Yo me siento contento y orgulloso de llegar a los 80 años con la cabeza clara y las definiciones también”, señaló Fuentes en su breve texto.

Expresó su deseo de ver un Gobierno demócrata en Washington y un Gobierno democrático en Caracas, y afirma “ni Bush ni Chávez, ni imperialismo yanqui ni autoritarismo tropical. El continente americano merece algo mejor”. Finalizó Fuentes su escrito con la frase “al embajador le deseo larga vida, aunque en su caso esto suene a maldición”.

Chaderton concluyó su asignación en México ese mismo año y de ahí estuvo como embajador de Venezuela ante la OEA hasta el año 2015. Actualmente es el del Área de Trabajo Internacional del PSUV. Desde entonces no se refirió más al impasse con Fuentes, quien moriría a sus 84 años de edad (lapatilla.com)