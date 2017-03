Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 11, 2017 5:04 pm

Hay que ser ridículamente ciego y sordo para no darse cuenta que los venezolanos más necesitados están pasando HAMBRE. Si aún no te has dado cuenta de la gran cantidad de compatriotas buscando alimentarse de la basura es porque posiblemente seas un chavista bien enchufado.

Sabes que la “revolución” es un inmenso chiste cuando hasta un par de soldados venezolanos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela “profundamente chavista”, también busca comida en la basura.

Una imagen increíble.