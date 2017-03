Publicado en: Salud, Titulares

Mar 11, 2017 5:24 pm

A estas alturas seguro ya probaste el jean magic pomp (el que mete la panza y destaca las nalgas); el de las bolsas estratégicamente ubicadas, y por qué no, la pantaleta con relleno que, si bien no hace ver un trasero natural, es más efectiva que los dos primeros.

Sin embargo, si ya estás cansada de soluciones provisionales, pero te da miedo someterte a una cirugía para agrandar tus glúteos, la Journal of the Internacional Society of Sports Nutriotion ofrece una lista de los alimentos que mejoran el tamaño de las caderas y las hacen ver más sexys, reseñó Salud180.

1. Aguacate

Para conseguir esa forma redonda, pero levantada, las grasas monoinsaturadas son perfectas, además de que no aumentan el tamaño de la cintura. Agrega a tus ensaladas medio aguacate, si te es posible come esta misma cantidad todos los días.

2. Frutos secos

¡Ojo! Al ser deliciosos es fácil abusar, pero 50 gramos de muchos de ellos equivalen a 150 calorías aproximadamente. Sin embargo, proporcionan las proteínas y grasas que tu trasero necesita. Elije entre cacahuates, nuez o almendras.

3. Granos saludables

Los más sencillos de conseguir son: trigo, arroz y avena; cada uno aporta vitaminas y minerales diferentes, pero todos comparten la fibra que amarán tus glúteos.

4. Legumbres

Lenteja, garbanzos, alubias y soya; aunque si sufres de gases intestinales es mejor que consumas éstos con moderación.

Tener unos glúteos de modelo de jeans también requiere que a tu cambio de dieta le incorpores por lo menos una hora de ejercicio cardiovascular y de fuerza: bicicleta, caminata, pesas. ¡Elije el que más te guste!