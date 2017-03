Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 11, 2017 12:54 pm

Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, participó en la jornada de validación del partido opositor Voluntad Popular y destacó que “valido por Voluntad Popular para defender a los presos políticos, a los exiliados, a los perseguidos y silenciados por pensar distinto”.

Nota de prensa

Tintori manifestó que el partido fundado por López desde hace 6 años, “más que un partido es una familia, yo los vi nacer, crecer y fortalecerse a pesar de la persecución. Me resteo con Voluntad Popular porque quiero políticos en mi país transparentes, porque creo en ellos porque han hecho un trabajo increíble en todo el país. Son líderes puros, son sanos y quieren cambiar las cosas, porque definitivamente tiene que haber un cambio en este país”.

Desde la Plaza Bolívar de Chacao, la activista de derechos humanos aseguró que la jornada de recolección de firmas para la validación, “es un proceso rápido y que demuestra la voluntad de cambio que queremos los venezolanos, de que queremos paz, democracia y elecciones y por eso demostramos que hoy queremos a Voluntad Popular”.

De igual forma, felicitó a todos los dirigentes políticos que trabajan día a día para lograr el cambio. “Con nuestra validación estamos dando el todo por el todo para lograr la paz y

la libertad de todos los presos políticos. Hoy Voluntad Popular nos pide que nos organicemos, para decir sí, yo valido a Voluntad Popular. Fuerza y fe a todos los que están en los puntos de validación”.

Para ubicar los puntos de recolección de firmas, visite www.activista.voluntadpopular.com

Continúan condiciones de aislamiento de Leopoldo López en Ramo Verde

Tintori informó que logró ver el día de ayer al dirigente político encarcelado en Ramo Verde desde hace tres años. “Leopoldo López sigue aislado, lo tienen en un torre de castigo de cuatro pisos solo, en una celda sin luz. Leopoldo recibe tratos de tortura psicológica, no lo dejan escribir, escuchar música y ni tocar cuatro en las visitas. No le permiten tener bolígrafos para escribir, no le permiten una lámpara ni una vela. Pero lo vi muy fuerte y muy firme”.