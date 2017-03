Publicado en: Curiosidades, Titulares

El profesor Robert Kelly, es experto en política internacional, pero obviamente no en el control de los niños. Justo en el momento que estaba siendo entrevistado desde su casa en vivo vía Skype por la cadena BBC, dos niñitos de colaron a la habitación. Al poco de entrar los pequeños, una mujer entra apresurada a la habitación, agarra a los niños y cierra la puerta lo más suave que puede creyendo no estar en cámara, mientras se escuchan los llantos de los hijos del entrevistado, que no puede dejar de pedir disculpas por lo que acaba de suceder.

Esos locos bajitos… les cantaba Joan Manuel Serrat