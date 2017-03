Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este sábado, el dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, emitió su primer balance de lo que hasta ahora ha sido la movilización del partido naranja en el municipio San Diego, evaluando la jornada -hasta los momentos- como positiva, dado que desde muy tempranas horas de la mañana, un importante número de vecinos ya habían acudido a la plaza Bolívar de esta entidad para apoyar a la organización política fundada por Leopoldo López.

“Esta va ha ser una jornada histórica para la gente de bien, una jornada que será recordada por las generaciones futuras como aquella en la que la gente perdió el miedo y decidió convertirse en héroes y protagonistas del cambio hacia la mejor Venezuela, firmando para ser parte del partido Voluntad Popular”, dijo el encargado de VP en el municipio San Diego, a la vez que precisó que desde las 8 de la mañana había arrancado el proceso con la máquina de validación operativa para la participación de la gente.

Lucchese igualmente hizo un llamado a toda la población venezolana a activarse para validar a la tolda naranja, pues la ciudadanía no puede confiarse debido a que el ente comicial diseñó, a su juicio, un proceso complicado y con trabas para evitar que un importante número de personas lograran legitimar, con sus firmas, a las organizaciones políticas que hacen oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

“No podemos confiarnos; debemos actuar seguros pero con la conciencia de que el gobierno hará todo lo posible para ilegalizar a las organizaciones políticas que lo adversan. Hasta los momentos hemos registrado un promedio de minuto y medio para que las personas puedan validar. Así que invito a todos los venezolanos a dirigirse a las plazas Bolívar de sus municipios a participar. Es tiempo de estar en las calles dando un ejemplo de civismo, de firmeza y determinación”.

Indicó que desde el portal web http://activista.voluntadpopular.com/ las personas de todo el país podrán saber a dónde dirigirse para validar a Voluntad Popular sólo con ingresar el número de cédula. “Si usted ya sabe dónde va a validar, ayude a aquellos que no lo saben, o a aquellos que no tienen internet. Este es un esfuerzo que debemos hacer todos y podemos colaborar movilizando a aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios”.

Señaló que en el municipio San Diego existirán durante todo este fin de semana dos puntos desde donde se estarán trasladando a las personas que quieran activarse, localizados uno en la embotelladora de La Esmeralda y otro en el Parque Metropolitano, siendo el único punto de validación en esta entidad el ubicado en la Plaza Bolívar del pueblo de San Diego.

“Es el momento de que todos seamos héroes en la reconquista de nuestro país. Participemos recordando que sólo podremos validar por un solo partido político. No lo dejemos para tarde, pues el horario será de 8 a 12 y de 1 de la tarde hasta las cuatro”.