Mar 11, 2017 8:01 am

Mientras el chavismo celebra “la siembra del Comandante”, la realidad socio-económica y política del país muestra un panorama desolador, desesperanzador y muy oscuro para los que aun se encuentran en territorio venezolano. Las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 15 años mientras los pagos de la deuda representan más del 70% de ellas 2/, ya se vislumbra que este año, por tercera vez consecutiva, volverá a encabezar el ranking de los países más miserables del mundo 3/, es el país menos libre en cuanto a su economía 4/, el más corrupto del mundo 5/, ya entró en el grupo de los no libres respecto a derechos políticos y civiles 6/, los hogares considerados pobres superan el 80% 7/, la desnutrición, escasez y enfermedades mundialmente ya erradicadas son noticias que aumentan día tras día. Definitivamente, en Venezuela vive el legado chavista: la destrucción, corrupción y miseria.

Reza un adagio popular que el socialismo, o cualquiera de sus vertientes como la Social-Democracia, Social-Cristianismo, Progresismo o Socialismo del Siglo XXI, entre otros, sirve mientras exista riqueza que “redistribuir justa y equitativamente”. Es común escuchar a los defensores de esa ideología argumentar que los fondos públicos no pertenecen a nadie y por ser públicos es que tienen el derecho de gastarlos. Pero los socialistas olvidan algo fundamental, todos los recursos económicos son limitados y escasos, es decir, se agotan, no importa cuan rico pueda ser un país, si no se incentiva la creación de riqueza esta se diluirá y para volver a un nivel anterior (superior) será un trabajo arduo y prolongado que quizás la generación que comience con las reformas y arreglos necesarios no podrá disfrutar.

La infraestructura en Venezuela cada día está más deteriorada. No es fácil invertir en un país con una economía tan controlada, la Cámara Venezolana de Construcción (CVC) indica que sólo en el 2015 mientras en Latinoamérica esta industria tuvo un aumento del 0,4%, en Venezuela sufrió una contracción del 23,8% (Valor Agregado Bruto: Construcción) superado solamente en el 2003 cuando la disminución registrada fue de 39,5%. En cuanto a los logros socialistas de los que tanto alardea el gobierno chavista, es otra la realidad; apenas un promedio de 40.467 viviendas al año durante 17 años de gobierno y gozando durante la mayor parte de este período de un precio del petróleo jamás registrado en la historia de Venezuela.

Es importante destacar la aceptación general que tiene una de las propuestas de la CVC para incentivar la inversión y asegurar el acceso a vivienda a todas las personas sin importar su filiación política. Los subsidios directos, muestran una aceptación de más del 70% de los encuestados según datos aportados por esta institución obtenidos de Datanálisis. Esto es lo que en Econintech se propone bajo la figura de Vouchers Sociales, eliminar el subsidio indirecto (por ejemplo: Gran Misión Vivienda Venezuela) pero otorgarle como Derecho Constitucional a los venezolanos ayudas para acceder a todos esos bienes y servicios que tienen que dejar de ser subsidiados a través de la oferta, realizando esto, el individuo podrá elegir el proveedor que más le convenga y no estará atado a una decisión política para la asignación de esa ayuda.

Se sabe que la infancia representa el futuro, de allí la importancia de su cuidado pero al Socialismo en su máxima etapa, actual Venezuela, no le importa el futuro sino mantenerse o acceder al poder. De acuerdo a un trabajo realizado por Cáritas el 28% de los niños en Venezuela están en riesgo de padecer desnutrición. Estas cifras se agravan más en cuatro de los principales Estados del país (Zulia, Distrito Capital, Vargas y Miranda) donde 52% de los niños analizados sufren algún tipo de desnutrición y 9% corre el riesgo de perder la vida por esta condición, la desnutrición aguda en menores de 2 años es de 22,1%, 8% de los venezolanos consultados admite comer de las sobras de los restaurantes y de la basura por otra parte las mujeres son las que principalmente han dejado de comer. El diario el Carabobeño reseñó que 3 millones de venezolanos (10% de la población) come de la basura mientras que el 80% se ha visto en la obligación de reducir drásticamente la ingesta de alimentos debido al alto costo.

Aunque PDVSA jamás ha sido de los venezolanos, antes de Chávez era común que una gran mayoría se sintiera orgulloso de la estatal petrolera, la cual llegó a ocupar los puestos más privilegiados en los rankings mundiales. Actualmente Steve Hanke indica que es la peor del mundo y está inmersa en una espiral de muerte. Este reconocido economista de la Johns Hopkins University resalta la cruda realidad de un quiebre técnico de esta empresa, PDVSA debe honrar 10 Billones de Dólares este año en pagos principales y de intereses de su deuda pero sólo reporta liquidez de apenas 2 Billones de Dólares para pagar sus obligaciones aunado a estar generando flujos de caja negativos. El profesor Hanke asume que el gobierno pudiera intervenir para rescatar a la petrolera, sin embargo recuerda que las actuales reservas internacionales apenas rozan los 10,5 Billones de Dólares.

Los casos de corrupción y la vuelta de cara, para no prestar atención, de las instituciones públicas a las demandas de hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito es el día a día de los venezolanos. Figuras públicas que ostentan altos cargos políticos están siendo procesadas por tribunales en otros países debido a sus posibles nexos con negocios y actividades ilícitas. Sin embargo, continúan ejerciendo sus funciones y ni siquiera se abre un expediente para investigar tan graves acusaciones, que en cualquier otro país sería más que causa justa para removerlos de su cargo, al menos hasta aclarada la situación. Así pues, Tareck El Aissami, Nestor Reverol, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros más siguen ostentando sus investiduras oficialistas, mientras reposan en tribunales extranjeros sendas denuncias que debieran ser investigadas para aclarar su presunta inocencia, hasta demostrarse lo contrario.

Sin embargo, los hechos pocos transparentes y de aprovechamiento inescrupuloso de fondos públicos no son exclusividad del oficialismo. Figuras emblemáticas envueltas en casos para nada honestos se han visto nuevamente en cargos de una supuesta oposición que trata de acceder al poder en Venezuela. Gobernadores de Estados que integran la Mesa de la Unidad Democrática, despilfarran el presupuesto estatal adornando las instituciones públicas y uniformando a los trabajadores con los colores y nombre de su partido y hasta se atreven a añadirle al nombre del Estado un apéndice relativo a su slogan partidista, eso es lo que día tras día vive y sufre el venezolano.

Definitivamente a 4 años de la siembra del Comandante, Venezuela se hunde en el legado chapista pero también sufre por la ambición personal de una oposición muy conveniente para el gobierno. Los venezolanos avizoran un futuro negro y desesperanzador mientras que no haya un cambio total en el modelo planteado desde las filas de la supuesta oposición. Otros horizontes son anhelados por la mayoría para tener una seguridad que ya no existe en el país. Urge un liderazgo opositor nuevo, fresco, impoluto, probo, serio y verdadero, muy distinto a lo que existe actualmente en la palestra política. Es hora de ese nuevo liderazgo y tanto chavismo como oposición lo saben y por ello temen que surja cuando menos lo esperen. La revolución está en su punto más bajo de la historia, como en el 2002 cuando las reservas internacionales estaban casi al mismo nivel que actualmente están.

Rafael A. Acevedo R Twitter: @RAAcevedoR. Director-Fundador de A.C. Econintech. Profesor Agregado en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Doctor en Gerencia, Msc en Economía, Contador Público. [email protected]

