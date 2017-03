Publicado en: Opinión

Mar 11, 2017 10:14 pm

Un régimen que se identifica como revolucionario Stalinista, “Bolivariano –Zamorano” que ha incumplido la Constitución; que elude las atribuciones que le impone el Estado, con total olvido de las reivindicaciones populares ; que cercena la libertad de expresión; que se ha aislado de la sociedad civil, mediante su reemplazo castrense; que en 18 años de pésima y reprochable gestión administrativa, no ha tenido ninguna otra ocurrencia, que no sea la invención de rotar a los funcionarios en los cargos de la Administración Pública, sin tomar en cuenta el pésimo desempeño de estos en otras funciones burocráticas que se le han sido asignadas; que para rumiar su derrota, la cual le ha hecho ostensible el rechazo de la mayoría opositora del pueblo venezolano a tan nefasta y desacreditada gestión , inventa como mecanismo de defensa: “ Que nuestra ciudadanía va al Imperio a pedirle que arremeta contra el país “, lo cual no tiene otro propósito que el de emplear la “FANFARRONERÍA“; para hacer alardes de “VALENTÍA” con fallido intento de logro:

Para URD: conducir el país bajo una imaginación carente de de fundamento, reclama una fuerte y combativa conducta patriótica, unitaria para el logro del cambio reclamado.

Para los días 08 y 09 de abril ,URD se presentará a validar firmas y huellas para su renovación como partido histórico, por lo que dada nuestra firme conducta de no claudicación, pedimos la ayuda para hacer valer la participación de la representación proporcional de la minorías,

Caracas 11 de marzo de 2017.