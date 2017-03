Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 11, 2017 8:46 pm

Si piensas que no haz cumplido todas esas metas propuestas de joven, no te preocupes, lo importante es que hayas tenido una vida feliz.

Es cierto que los compromisos laborales demandan gran cantidad del tiempo, pero estas son las 10 cosas que debes hacer antes de cumplir tus 40 años.

1. Acude a un concierto mítico

¿Aún no has visto a algún grande de la música? Sting, Paul McCartney ¡No puedes esperar más! es el momento de hacerlo realidad.

2. Practica algún deporte extremo

Aunque te asuste un poco, no dejes de hacer tan siquiera una sola vez en tu vida un deporte extremo, de seguro no te vas a arrepentir.

3. Sé la estrella de un bar de karaoke

¿Llegando los 40 y aún no has hecho cantar a todo un bar lleno de gente?, no esperes más y prepara tu club de amigos.

4. Aprende un nuevo idioma

Experimenta el sentimiento de satisfacción aprendiendo a Hablar un nuevo idioma, no tiene comparación.

5. Consigue poder decir la frase “yo estuve ahí”

No hay nada que guste más que hablar de algún evento o lugar y decir “yo estuve ahí, lo viví y fue fantástico”.

6. No dejes de hacer deporte

No olvides ir al Gym unas cuantas veces por semana, es importante para tu salud.

7. Consolida un negocio y hazlo crecer

Si aun no tienes uno, es el momento de que vayas más allá y hagas que un negocio sea grande y exitoso.

8. Prueba nuevas experiencias eróticas

Porque hay que seguir disfrutando y no perder el libido sexual ¡Como sea!

9. Al menos una vez en la vida, gasta a lo loco

Gasta mucho dinero sin pensar, la mejor opción es un viaje ¡Es la auténtica felicidad!

10. Y estudia algo un poco inútil

Seguramente siempre has pensado en estudiar algo pero decías: “¿Para qué?” Da igual, estúdialo. Es el momento.