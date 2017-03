Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 11, 2017 3:48 pm

Una imagen dice más que mil palabras y esto sin duda, fue lo que nos quiso decir Britney Spears al postear un video en Instagram. El clip muestra a la cantante acostada en la arena mientras el mar se acerca, después da unas vueltas de carro demostrando que la intérprete de ‘Baby One more time’, sabe divertirse. Es obvio que está fascinada con su cuerpo y no tiene ningún recato en mostrarlo.

La princesa del pop ha estado haciendo fuertes rutinas de ejercicio, sobre todo para su retorno en la Vegas.

Ya sólo le faltan tres meses para terminar el show, Britney: Piece Of Me residency en Axis Arena de Planet Hollywood. Desde su debut en Diciembre 27 de 2013, 710,418 fans han pagado para ver sus 197 conciertos. Originalmente, Spears estaba contratada hasta el año 2015, pero tuvo tanto éxito que su contrato se extendió hasta este año.