Publicado en: Titulares, Turismo

Mar 12, 2017 9:27 am

Lo de tomarse un café o un vino (incluso un gin tonic con frutos rojos, secos o lo que haga falta) al llegar a la habitación del hotel está demasiado visto. La gracia está ahora en contar con tu propio grifo de cerveza enfrente de la cama para poder llenarte la jarra cuando quieras. ¿Pueden concebir un paraíso mejor los amantes de esta bebida cuando viajen por el mundo?

El Mundo de España

Pues si lo hacen a partir del año que viene a Columbus, en Ohio (EEUU), están de enhorabuena porque entonces se inaugurará el hotel The Dog House, cuya premisa número uno es que no haya una habitación (habrá 50) sin su correspondiente grifo. El objetivo de sus dueños es tener el construir el mejor hotel temático sobre la cerveza del mundo y el primero levantado gracias a un campaña de financiación colaborativa en Indiegogo. Lo tienen claro: quieren que sus huéspedes conozcan el proceso completo de elaboración de esta bebida, no atraer a borrachos de medio mundo.

Para ello, ofrecerán talleres para crear tu propia combinación etílica mezclando cebada, trigo y demás cereales necesarios. También habrá catas y maridajes en desayunos, comidas y cenas, así como la posibilidad de tomarse una caña antes o después de pegarte un año en la piscina. Para eso, habrá unas estupendas neveras al lado de la ducha. Por si fuera poco, el spa incluriá tratamientos a base de este líquido elemento en cualquiera de sus modalidades combinado con aceites naturales.