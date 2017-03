Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 12, 2017 7:39 am

La cantante estadounidense Joni Sledge, una de las cuatro hermanas del grupo Sister Sledge que interpretaban juntas el gran éxito de la música disco “We Are Family”, falleció a los 60 años, anunció este sábado su familia, reseña AFP.

La cantante falleció el viernes en su casa en Arizona y la causa de la muerte todavía no ha sido determinada, indicó su agente, Biff Warren.

“La echamos de menos y echamos de menos su presencia, su resplandor y la sinceridad con la que vivía la vida”, dijo su familia en un comunicado.

Joni y sus hermanas Debbie, Kathy y Kim, hijas de artistas, se criaron en Filadelfia y adquirieron cierta reputación en los años 1970 cantando R&B.

Pero fue en 1979 cuando les llegó el éxito mundial con el tema “We Are Family”, escrito por Nile Rodgers y Bernard Edwards, dos grandes figuras de la música disco con su grupo Chic.

El año pasado Joni Sledge explicó al periódico británico The Guardian que antes del éxito ella y sus hermanas querían abandonar la música y estudiar derecho.

“Grabar ‘We Are Family’ fue como una fiesta, bailábamos y nos divertíamos en el estudio”, contaba.

Nile Rodgers lamentó en Twitter su muerte y dijo que “juntos hicimos algo realmente increíble”.

El grupo no estuvo exento de tensiones y una de las hermanas, Kathy, lo abandonó para iniciar una carrera en solitario.

En los últimos años Sister Sledge actuaron en un festival en Filadelfia en 2015 con presencia del papa Francisco y el año pasado durante la campaña electoral de Hillary Clinton

En 2015 Joni Sledge explicó que el estribillo de su gran éxito (“We are family / I got all my sisters with me” – “Somos una familia / Tengo a todas mis hermanas conmigo”) era un mensaje de unidad “que hoy sigue siendo igual de potente”.