Publicado en: Opinión

Mar 12, 2017 9:49 am

Apreciados señores:

Por medio de la presente carta, la cual entregaré en persona durante esta semana en la sede de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, pido a los líderes políticos de las Américas y del Caribe que tomen la urgente iniciativa de intervenir el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el cual es una vergüenza para toda la región y para todos los gobiernos decentes del planeta.

Así como se impone la intervención del núcleo familiar en los casos en los cuales un miembro de la familia se desvíe de las conductas permisibles y estipuladas por la familia, una intervención regional del régimen venezolano es impostergable por, entre otras, las siguientes razones:

RAZONES DE FONDO PARA PROCEDER A UNA

INTERVENCIÓN

Las razones de fondo por las cuales el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se encuentran muy bien resumidas en el trabajo de la Unidad de investigación del sitio virtual RUNRUNES, ver: Los 13 récords mundiales del “comandante galáctico” . Estas son: el mayor nivel de corrupción de la región; la mayor tasa de inflación del mundo; el país más miserable del mundo, según el índice de Miseria elaborado por Steve Hanke, de la Universidad de Johns Hopkins; la mayor tasa de devaluación de la moneda de la región; la crítica escasez de productos básicos y medicinas que han llevado a la gente comer basura; el ser hoy en día uno de los dos países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio cercana a los 90 por cada cien mil habitantes y cercana a los 120 por 100.000 habitantes en la ciudad capital; un sistema penal en ruinas, donde la ministro del sector es cómplice de los criminales y en cuyas instalaciones se han descubierto tumbas colectivas, ver:http://www.notiminuto.com/noticia/hallan-cuerpos-de-presos-desaparecidos-durante-pesquisa-en-pgv/; una emigración masiva de hasta un 5% de la población, la gente mejor preparada del país; la existencia de un narco-gobierno, en el cual la familia presidencial, el vicepresidente, el ministro del interior, el ex-presidente de la Asamblea Nacional y varios gobernadores y altos miembros de las fuerzas Armadas han sido identificados por las autoridades de un país miembro de la OEA, los Estados Unidos, como narcotraficantes; un sistema de justicia totalmente prostituido, en el cual el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es un ex – convicto; un país al cual le han ingresado más de un millón de millones de dólares en los últimos 18 años pero cuyas reservas internacionales están prácticamente exhaustas, mientras su deuda sobrepasa los 200.000 millones de dólares; un país al cual han regresado las epidemias de dengue, malaria, bilharzia y otras aflicciones que se creían superadas, debido al colapso de los sistemas de salud y un país en el foso de las estadísticas sobre industrialización del Banco Mundial.

En adición a las razones arriba enumeradas, un análisis de la situación del país en el contexto mundial, ver: http://www.interamericantrends.com/?p=pub-la-destruccion-de-un-pais-es , revela que Venezuela alcanzó el lugar 130 entre los 138 países medidos por el Foro Económico Mundial (FEM), y el último puesto entre las economías evaluadas de América Latina y el Caribe. En el Índice de Prosperidad 2016, Venezuela clasificó en el puesto 121 entre 139 países. Según las mediciones realizadas durante 10 años por el Instituto Legatum, Venezuela ha conseguido a nivel mundial la mayor caída en este Índice. Además, el desempeño del país bolivariano en las Américas es el peor, ubicándose en el último lugar. Desde el 2007, en el subíndice de Calidad Económica ha caído 20%. El Instituto Legatum establece la causa raíz de la grave crisis que atraviesa Venezuela en su crisis de gobernanza, colocada entre los últimos cuatro puestos del ranking mundial.

LA CRISIS DE GOBERNANZA

Esta lista arriba mencionada sería más que suficiente para justificar la inmediata intervención de la región al régimen de Nicolás Maduro, pero no incluye todas las razones. Las razones políticas son igualmente dramáticas e incluyen la existencia de unos cien presos políticos, quienes han sido arrestados de manera arbitraria y cuyos derechos humanos son sistemáticamente violados; el desconocimiento por parte del Ejecutivo de la Asamblea Nacional, lo cual ha dado origen a una crisis política insostenible, la cual se acrecienta día a día; la violación sistemática de los lapsos electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, dirigido por mercenarias al servicio del régimen; la postura anti-constitucional y traidora del Alto Mando Militar en favor de un proyecto político y no en defensa de la democracia y de las leyes, como era su misión; la integración de un Tribunal Supremo de Justicia por profesionales sin credenciales suficientes para ocupar esos cargos, algunos con prontuarios criminales, otros con señales de riqueza incompatibles con sus ingresos, lo cual ameritaría una investigación que no puede efectuarse por la naturaleza dictatorial del régimen; un comportamiento totalmente segado a favor del régimen por parte de este Tribunal Supremo, así como del llamado Defensor del Pueblo, quien actúa como un descarado defensor del régimen; una fiscalía y una contraloría totalmente al servicio del régimen, sin que hayan jamás investigado las evidentes señales de híper-corrupción a los más altos niveles de la administración pública. El régimen utiliza las instituciones del país para consolidarse en el poder, rompiendo todas las reglas y leyes de la república en el proceso, todo lo cual representa una burla a los ciudadanos venezolanos y a las reglas que rigen la democracia en la región.

EL CAOS FINANCIERO

La deuda del país sobrepasa los $200.000 millones, a pesar de los gigantescos ingresos petroleros de los últimos 18 años. Mientras esta deuda crece aceleradamente las reservas internacionales han bajado a niveles precarios y el país se acerca a una situación de cesación de pagos (default) que tendrá graves repercusiones en el sistema financiero regional. Ya los analistas financieros internacionales no hablan de si habrá cesación de pagos, ahora hablan de cuando ello ocurrirá.

NIVELES NUNCA VISTOS DE CORRUPCIÓN

Si el colapso de la gobernanza y del estado de derecho en Venezuela y el caos financiero no fueran suficiente, debemos añadir a la descomposición de la Nación el alto nivel de corrupción existente en todos los sectores de la administración pública. Consideremos lo siguiente:

– La Fuerza Armada está utilizando su control sobre los alimentos para lucrarse con su distribución, ver:http://bigstory.ap.org/article/64794f2594de47328b910dc29dd7c996/venezuela-military-trafficking-food-country-goes-hungry;

– Hay claros indicios de que Odebrecht, la empresa brasileña de construcción financió la campaña presidencial de Hugo Chávez en 2012 y, además, sobornó a funcionarios del régimen con sumas que exceden los $98 millones , ver:: http://runrun.es/rr-es-plus/300140/ellos-estaban-en-el-poder-cuando-odebrecht-contrato-obras-con-venezuela.html;http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/runrunes/300120/los-runrunes-de-bocaranda-de-hoy-09-03-2017-bajo-odebrecht.html;

– El anterior ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ha sido acusado de recibir sobornos de la empresa Derwick Associates y de tratar de extorsionar a empresa interesadas en contratar con Petróleos de Venezuela, PDVSA, ver:http://www.notiminuto.com/noticia/demanda-contra-los-bolichicos-regresa-a-un-tribunal-de-nueva-yor/ yhttps://www.wsj.com/articles/u-s-investigates-venezuelan-oil-giant-1445478342

– La empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, otrora entre las tres primeras del mundo, es definida hoy como la peor empresa petrolera del mundo,ver:https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2017/03/06/venezuelas-pdvsa-the-worlds-worst-oil-company/#23582a1d4105;

– PDVSA está agobiada por las deudas y la incapacidad para hacerle frente a sus gastos corrientes de operación. Esta empresa se encuentra en situación de cesación selectiva de pagos. En este momento, por dar un ejemplo, hasta diez empresas navieras están disputándose un cargamento de petróleo de PDVSA, en tanquero anclado en Curazao, ya que la empresa no tiene dinero para pagar los gastos, ver: http://curacaochronicle.com/judicial/pdvsa-and-10-shipping-companies-in-court-over-load-of-oil/

– PDVSA enfrenta al menos diez demandas internacionales en su contra, la mayoría en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones, CIADI, del Banco Mundial

– La creación de una empresa “contratista” de PDVSA llamada CAMIMPEG, manejada por las fuerzas armadas, lo cual ha empeorado la situación de la industria petrolera, ya que esta empresa se conduce como una intermediaria para obtener parte de los contratos que otorga la empresa petrolera, a fin de sub-contratarlos y retener parte del contrato. Ello conduce a sobre precios que van en perjuicio de la Nación. En este momento existe una llamada “alianza cívico militar” para llevar a cabo trabajos petroleros entre la empresa militar CAMIMPEG y una empresa sin mayor experiencia en trabajos de este tipo llamada Southern Procurement Services. Esta “alianza” merecería una investigación a fondo, la cual no se va a llevar a cabo porque el régimen la protege, ver:http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2017/02/dos-empresas-piratas-contratan-con-una.html

– La empresa CITGO, valioso activo de Venezuela, está en peligro de perderse, por haber sido utilizada por el régimen para endeudarse a través de una nueva emisión de bonos con garantía de la mitad de sus acciones y con la empresa rusa ROSNEFT, a cambio de un préstamo de $1500 millones, ver: http://www.cbsnews.com/news/rosneft-russian-oil-could-claim-us-oil-trump-cfius/. A trav;és de ese préstamo la empresa ROSNEFT podría quedarse en control de CITGO

– Las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana están esencialmente en quiebra, en especial SIDOR, la empresa de acero, la cual había sido siempre la más eficiente del grupo, ver:p://plumacandente.blogspot.com/2017/03/sidor-otra-empresa-estatal-en-decadencia.html. SIDOR hoy produce el 38% del acero que producía en 1998. Venezuela dejó de ser un país exportador de acero. Ahora importa acero desde China.

TRIPLE AMENAZA PARA LA REGIÓN

Un régimen de las características arriba descritas representa una triple amenaza para la estabilidad política y social de la región. En primer lugar, el estado forajido que maneja Nicolás Maduro sigue promoviendo una ideología marxista, llamada Socialismo del Siglo XXI, que ya tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la región. En segundo lugar, su naturaleza de narco-estado lo lleva a exportar droga no solo a los países de la región sino a los de todo el planeta, actividad en la cual están involucrados miembros del mayor nivel del régimen. En tercer lugar, la crisis desatada por la ineficiencia y crueldad del régimen lleva a miles de venezolanos a buscar refugio en los países de la región, en especial los limítrofes, con el riesgo de inestabilidad social que ello representa para los países receptores y con el alto nivel de sufrimiento que ello significa para los venezolanos en fuga.

Apreciados señores: estas son algunas de las razones por las cuales el régimen de Nicolás Maduro debe ser intervenido con carácter de urgencia. El país está políticamente, económicamente y socialmente destruido y ha perdido mucha de su capacidad de respuesta ciudadana, ante el abuso de poder de un narco-régimen apoyado por las Fuerzas Armadas. Los venezolanos honestos, decentes, víctimas del régimen, requieren de ayuda externa para lograr desalojar del poder al narco-régimen. En ocasiones pasadas Venezuela ha sido faro de ayuda a los náufragos de la democracia de los países de América. Ahora mi patria natal necesita de la ayuda de sus hermanos de la región.

Estoy a la orden para expandir esta información, si ello fuese necesario,

Sinceramente,

Gustavo Coronel

Virginia, USA