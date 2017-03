Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 12, 2017 8:44 am

Jesús Chuo Torrealba participó en el programa dialogo con… en el canal de televisión Televen donde aseguró que el cambio del secretario general de la Mesa de la Unidad “no es un cambio de figura” se trata de busca alguien que establezca conexión con el público.

(LaPatilla.com)

Al ser emplazado sobre los ultimátum que han impuesto algunos políticos de la oposición al gobierno los calificó de “plazos traicioneros” porque así no se logran los objetivos. Además aseguró que ha escuchado varios políticos de la oposición “decir de la boca para fuera que esto es una dictadura, pero de la boca para adentro que comportan como pre-candidatos porque para estos es “más importante la ambición personal que la necesidad de la nación”.

En cuanto a la audiencia explicó que mucho caen en ser “o fan, o detractores” ninguna de esas posiciones corresponde. Lo ideal es apoyar críticamente “yo creo en el talante democrático del pueblo venezolano”.

Para Chuo Torrealba, “la unidad no es un trapo que se puede usar como bandera cuando conviene y como un coleto cuando no” para salir del gobierno actual tiene que haber un liderazgo alternativo “Maduro está allí porque la fuerza alternativa no ha establecido cual sería el gobierno después de Maduro”. No se puede jugar a las sorpresas con las elecciones como fue el segundo gobierno de Carlos Andres Pérez y Hugo Chávez que llegaron al gobierno sin un plan de gobierno.

Sobre las atrasadas elecciones de gobernadores, explicó que “en tiempo de hiperinflación los gobiernos son frágiles y fugaces” por lo que considera que no hacer énfasis en las elecciones es un error de la unidad. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar las elecciones este año respondió “El gobierno llega hasta donde lo dejen llegar”.

En relación a su nueva coordinación en la organización “Fuerza es la unión” señaló que no es un partido político, es una unión.

Torrealba respondió a los señalamientos sobre la amistad con Maduro, recordó que: El presidente se puso histérico cuando fui elegido como líder de la Mesa de diálogo, me insultaba. Después que salí de la secretaria me nombraba para rayarme porque el sabe que es “la raya que camina por américa latina”.

Concluyó indicando el camino para salir del gobierno de Nicolás Maduro: La calle social, calle electoral, así como plantear el próximo modelo de gobierno y la recuperación nacional.