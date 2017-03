Mar 12, 2017 10:54 am





Desde que hace dos semanas un grupo internacional de científicos anunció el descubrimiento de un sistema solar con siete planetas como la Tierra, habíamos visto tan solo recreaciones artísticas e incluso carteles promocionales de imaginarios viajes turísticos a esos nuevos mundos. Ahora la NASA nos muestra imagen real y en movimiento de la estrella de este sistema, Trappist-1, gracias a su telescopio espacial Kepler, reseña ABC.

La animación muestra la cantidad de luz detectada por cada píxel en una pequeña sección de la cámara a bordo del telescopio espacial Kepler, según explica la NASA. Como su sol se encuentra a 40 años luz, esos sutiles fogonazos que capta el telescopio espacial salieron de la estrella hacia nosotros más o menos cuando el Real Madrid fichaba a Juanito y Jimmy Carter se mudaba a la Casa Blanca. O como señaló en Twitter el ingeniero de la NASA Bobak Ferdowsi, de los que puso el robot Curiosity en Marte, “es raro pensar dónde estaba uno cuando la luz empezó su viaje (no estaba vivo)”.



For those following at home, here is the full 79 days of the #K2Mission's look at #TRAPPIST1, including the 5 day safe mode in early Feb. pic.twitter.com/QoPc16ePJx

— Ethan Kruse (@ethan_kruse) 8 de marzo de 2017