Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 12, 2017 11:19 am

A través del programa ‘Mama June: From Not To Hot’, la señora June Shannon, mejor conocida como la mamá de Honey Boo Boo, ha ido documentando los avances en su pérdida de peso donde de estar en más de 150 kilos ahora es talla 4 y nadie creía.

Muchos tacharon a programa de “falso”, pero ahora que por fin revelaron la imagen que todo estaban esperando ¡se quedaron sin habla!

Así es, la señora June Shannon apareció en el adelanto del nuevo episodio junto a Honey Boo Boo, pero ya no es la misma de antes, aquella mujer que en repetidas ocasiones aseguró que lo que más amaba en la vida era “comer y dormir” cambió para bien.

La señora de 37 años, después de tantas especulaciones y a dos años de estar en dietas, ejercicio y una cirugía para remover el exceso de piel, por fin se mostró de cuerpo entero y es increíble la transformación.

Y es que la ropa le queda mejor y de ser talla 44 pasó a una 36. Ahora, todos esos insultos de “gorda” o “cerda” quedaron en el pasado y la señora revivió a esa hermosa mujer que siempre vivió dentro de ella.