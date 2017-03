Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 12, 2017 5:39 pm

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, junto a la concejal metropolitano y dirigente nacional, Gladys Castillo, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender el horario de trabajo en cada uno de los puntos distribuidos en el territorio nacional, donde aún permanezcan venezolanos haciendo cola para validar por la tolda naranja.

“Exigimos que el CNE cumpla con su deber; sabemos que cuando hay alguna elección, los centros de votación deben permanecer habilitados hasta que todos los ciudadanos que están en cola puedan ejercer su derecho. Juego ganado no se tranca, pero nosotros debemos garantizar que los que están en la cola puedan ejercer su derecho. No estamos pidiendo regalos ni pedimos más máquinas, que nos debieron haber dado en algunos sitios; porque si hubieran más maquinas como lo exigimos desde el principio, a esta hora no habría cola. Lo que estamos pidiendo es que se alargue el plazo para que la gente pueda ejercerse democráticamente”.

Guevara llamó a los venezolanos a permanecer en las colas hasta que puedan ejercer su derecho y respaldar a la tolda naranja en este proceso. “Estamos muy bien. Desde acá luchamos para que puedan ejercer sus derechos. Manténganse con firmeza, civilidad y convicción democrática para garantizar dos cosas: que los que están en la cola puedan validar y que podamos culminar este proceso en paz. Que quede claro que los violentos están del lado de gobierno y no de nuestro lado”.

Agradeció a los cientos de miles de venezolanos que se restearon y salieron este 11 y 12 de marzo a demostrar que #VoluntadSeRespeta. “Es evidente que el pueblo de Venezuela se resteó con Voluntad Popular y eso hace que nosotros nos resteemos aún más con ellos. El proceso, salvo la violencia de una minoría facinerosa del régimen, ha estado sellado por la tranquilidad de quienes permanecieron en las colas apoyando a Voluntad Popular”.

En este sentido, la concejal Gladys Castillo, rechazó los hechos de violencia perpetuados por parte de individuos oficialistas en los puntos de validación de Catia, 23 de Enero, La Vega y Caricuao. “En la tarde de hoy hubo un intento de agresión en El Valle que, por fortuna, se pudo solventar. En el 23 de Enero no nos pudimos instalarnos hoy porque ni el Plan República garantizaba la seguridad de los ciudadanos que iban a validar. Por estas situaciones solicitamos al ente comicial que nos sea alargado el proceso hasta que haya gente en cola”.

Informó que en Catia el punto de validación tuvo que ser trasladados hasta el Parque del Oeste y en La Vega el proceso comenzó con retraso. A juicio de Castillo, este tipo de sabotaje debe ser retribuido con la extensión del horario en cada punto del país. “Ahorita en Catia hay 1.230 personas en cola, en El Paraíso hay cola, en La Candelaria Y el Junquito también. Caracas está colapsada de gente que quiere validar. En los estados Miranda hay 1.630 personas en cola, en Zulia 2.100 personas y Lara más de 800. El CNE debe cumplir con el reglamento y alargar este proceso hasta que todos los cuidadanos hayan plasmado su huella en apoyo a Voluntad Popular”.

Finalmente, Castillo expresó que la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de marzo “ha sido una manifestación espontánea, un acto de resistencia ante un gobierno que ha querido fustigar a una organización democrática. El pueblo venezolano ha depositado la confianza en Voluntad Popular y Leopoldo López. Todos los venezolanos han dejado claro que #VoluntadSeRespeta y que respeldan nuestra lucha por #LaMejorVzla”.

Nota de prensa