Mar 13, 2017 5:37 pm

La sociedad civil está sufriendo la que posiblemente sea la peor crisis de desesperanza en nuestra historia.

Hola que tal mi GENTE, la escopolamina, también conocida como burundanga es un alcaloide tropánico extremadamente tóxico que se encuentra como metabolito secundario en determinadas plantas. Durante siglos se ha utilizado ampliamente con fines rituales, en chamanismo y en brujería, también es utilizada para fines delictivos, pues la víctima intoxicada con burundanga sigue cualquier orden sin presentar resistencia, es decir, si se le ordena, es capaz de ofrecer su dinero y sus pertenencias sin hacer intento de escapar.

Es impresionante darnos cuenta del lugar en el que se encuentran nuestras prioridades. De los temas que llenan, cada semana, la agenda nacional, como si nos encontráramos en un juego de lotería eterno en el que siempre salen las mismas cartas, que son gritadas a un público expectante que no se da cuenta de que la vida es mucho más que las seis u ocho figuras políticas, que no más, que nos ocupan cotidianamente.

El año pasado se perdió un año que parecía definitivo para salir de este hueco donde estamos metidos, todo un año con el famoso Referéndum, hasta el cansancio les expliqué en esta misma columna por qué no se realizaría, y no solo yo, fueron muchas voces que dijeron lo que a la postre pasó, un año más para Nicolás que los va coleccionando, como quien guarda cromos para algún álbum, cada año que pasa para él es un triunfo.

Ahora aquí estamos en el 2017 fíjense en la fecha que vamos, ahora el gobierno encontró la manera de tener entretenida a la gente durante mucho tiempo, y es la relegitimación de los partidos políticos, esto nos llevara hasta mitad de año sin meter que luego vienen impugnaciones y otra jugarretas mas, así el régimen sigue ganando tiempo y mantiene a la gente ocupada, que al final es lo que busca, pero mientras esto ocurre usted amigo mío no siente como un ambiente de que a la gente le anularon la voluntad de hacer algo? ¿Tiene como un comportamiento vulnerable? Ojala yo esté equivocado pero es lo que se percibe en el ambiente.

Amigos el gobierno ha utilizado una práctica comunista que se trata de destruir el aparato productivo, para luego a través del hambre someter a la población y eso lo vemos con los famosos CLAPS, ahora cada15 días en la comunidades anda la gente como loca buscando dinero porque ese día les llega la bolsa, allí esta una forma de cómo arruinarle la vida a una país, luego te dice que tienes que sacarte un carnet, porque si no, no puedes comprarte la bolsita, eso es parte de este juego macabro de sometimiento, y la gente dominada por el estomago sigue ese libreto, todo esto es diseñado por las mentes más vagabundas del comunismo, esto no es nada nuevo, se ha utilizado donde el comunismo ha sido gobierno.

El régimen junto con sus colaboradores más inmediatos ha logrado este comportamiento colectivo, y cuando digo sus colaboradores más inmediatos ustedes saben a quienes me refiero, por que para que un gobierno tan malo como este se mantenga durante tantos años debe haber alguien que los ayude y de eso hay hasta imágenes públicas, ¿pero como salimos de esta burundanga colectiva?

El problema es que parece que en Venezuela el poder está para los partidos políticos, mucho antes que la consecución del bien común. Antes que el servicio a la sociedad. Nadie está dispuesto a cambiar, realmente, a este país más que en discursos huecos ante multitudes arreadas. Poder, ante todo, aunque la sociedad civil esté sufriendo la que posiblemente sea la peor crisis de desesperanza en nuestra historia, la Mud tiene un solo grito “elecciones” es que parece a Neymar a cada rato pidiendo un penalti, ¿elecciones para qué? ¿Con ese CNE, con ese TSJ?, elecciones para que ganes una gobernación y te pongan un gobernador paralelo, que ellos llaman “protector” del estado tal o cual, y es al que le envían los recursos para luego robárselos con sus amigotes, la verdad yo prefiero ser radical y acabar con el problema de la raíz y refundar esta república, empezar de nuevo y eso solo se logra a través de una CONTITUYENTE ORIGINARIA, y sé que algunos me dirán que estoy repetitivo con este tema, pero es la única manera de cambiarlo todo y a todos, y si me preguntan cómo lo hacemos aquí están los artículos 347,348,349 y 350 de la constitución es hora de salir de esta burundanga colectiva.

@joseluismonroy