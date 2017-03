Publicado en: Opinión

Mar 13, 2017 8:54 pm

El PSUV vive un momento de crisis aguda. La militancia sigue tocada en lo afectivo, aunque la organización ha recuperado unos dos o tres puntos, eso no se refleja en el apoyo al Presidente Maduro. El ambiente gira entre los que se autocalifican de “REVOLUCIONARIOS” y los que son calificados como “CONTRAREVOLUCIONARIOS”. El tema “económico” desquicia a los líderes y siembra incertidumbre en la militancia. “Aguas adentro” presionan, critican. Los que ya no están en el “cogollo”, establecen un proceso neoliberal en marcha. Los ortodoxos piden un “PUNTO DE NO RETORNO”, contra lo que ellos tildan de “contrarreforma”. Muchos recuerdan a Chávez cuando hablo el “Golpe de Timón” e incorporó a Nicolás como VICEPRESIDENTE. Maduro también hablo de “GOLPE DE TIMON” y sigue siendo, según los chavista, “letra muerta”, duerme el sueño de los justos según los chavistas pero no “Maduristas”.

Los mismos empresarios, funcionarios como Alcaldes, directores de despacho, observan a nivel económico algunas escenas difíciles de digerir. Las consecuencias de esta situación la viven con contratos colectivos que los asfixian y que han obligado a cerrar empresas. El regreso de tierras a nuevos o viejos propietarios, señal inequívoca del error cometido. Misiones paralizadas y lo más bochornoso la “corrupción” galopante, negada pero gritada a toda voz a través de murmullos que se repiten como las olas del mar. La vieja promesa “Investigaremos Caiga quien Caiga” y lo único que cae es el interés por encontrar los culpables.

A nivel nacional, se debate muy poco sobre el tema. Sobre las soluciones. Lo más triste es que la confusión es de tal nivel, aprovechado por otro grupo, que también le hace mucho daño al proceso queriendo regresar al modelo extremista del comunismo cubano.

La “fulana transición”, la “transformación del estado”, “socialismo y más socialismo”, quedaron como las promesas de “cumbianbera”.

En muchos estados las direcciones políticas son un cuento de hadas. No estimulan la discusión y amenazan con sanciones a los “críticos”. Algunos dirigentes ahora piensan que los calificados por Maduro como “izquierdistas trasnochados”, no son “traidores” y que tenían razón. Los que fueron pasados al Tribunal Disciplinario, como decía Chávez de AD y COPEI “No Volverán”. Quizá el problema de los disidentes de “Marea Socialista”, es que son “Marea de cascada” y no de Mar. Ni siquiera de lago.

REGION CAPITAL

ALERTA: Este año puede haber elecciones. En el TSJ se debate una sentencia sobre cuando inició el periodo NICOLAS MADURO. Habrá sorpresas. El que crea que habrá elecciones en el 2018 pudiera perder la apuesta. Ya no es un problema de la OEA, ni de la ONU. Ni de organismo internacionales.

ALEGRIA DE TISICO

Nadie festeje. Nadie celebre. Falso que se hayan validado los partidos. Algunos pasaron el primer round. Falta lo peor. LA DECISION POLITICA del CNE, que es el resultado de un Cuarto de Guerra que funciona en Miraflores. EN LA MIRA esta VOLUNTAD POPULAR, en primer lugar. Sin embargo, si pueden llevarse otros, no dudaran en hacerlo.

NUESTRO INSOLITO UNIVERSO SOCIALISTA “MESMO”: EXPROPIAN LO YA EXPROPIADO

A través del portal Venezuela Al Día, nos enteramos que una empresa donde el Estado venezolano tiene el 51% de su propiedad, desde el 2015, fue declarada de UTILIDAD PUBLICA. Lo publicaron en Gaceta Oficial. La expropiación del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China C.A. (Civetchi C.A.), fue publicado en Gaceta Oficial de fecha 23 de febrero de 2017 mediante decreto presidencial N° 2.732. “Decreto N° 2.732, mediante el cual se decreta de utilidad pública e interés social, y, en consecuencia, ordena la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, bienhechurías, instalaciones, maquinarias y materiales presuntamente propiedad de la empresa Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China, Civetchi, C.A”, dice en la Gaceta Oficial. Más allá de otras consideraciones sobre el caso, ¿Cómo se puede EXPROPIAR LO EXPROPIADO? Es una verdad de Perogrullo. Digo yo. Con este gobierno todo es posible. Por eso INAUGURAN OBRAS ya inauguradas, por otros Gobiernos y por Chávez.

VIA A LA CUBANIZACION: El pasado 7 de marzo, la directiva de COLGATE PALMOLIVE, anunció la paralización por tiempo indefinido de la planta de cuidado Bucal, por carencia de “MATERIA PRIMA”. Aquí se produce el 90% de la crema dental del país. Son más de 200 trabajadores y esto tendrá implicaciones sanitarias en todo el país. La planta de JABONES de TOCADOR (PROTEX) tiene más de un mes sin operar y afecto a unos 80 trabajadores. Esperemos que las gestiones de un sector del gobierno, impidan que esto se concrete.

ZULIA

MANUEL ROSALES, sigue mostrando el lado oscuro de la fuerza. A cada intento de descredito, él responde con una gira, acto, o evento y desde que llegó sigue RESETEANDO el panorama político del estado. El acto del Palacio de Eventos, cumplió los objetivos y a varios días de su realización, sigue siendo el comentario obligado. La permanencia de sus efectos demuestra que, en política, nadie te va a regalar nada. De gratis NO. Manuel Rosales, a diferencia de sus dirigentes, recupero el pulso y la sintonía. No le interesa hablarles a los INTELECTUALES, NI A LAS ELITES. Él sabe que jamás contará con su apoyo. El “mantuanismo zuliano” revive sus odios hacia este “pata en el suelo, nuevo rico, sin formación”, que se atreve a vivir en la zona más privilegiada de Maracaibo y se codea con ellos, viviendo al lado prácticamente del Club Náutico (Algo así como la Lagunita en CARACAS). Las REDES lo destrozan a él y a cualquiera de los que comentamos sus aciertos en Facebook y en twitter fundamentalmente. LA CALLE, muestra otra realidad. Donde llega, pareciera una gira de un “RockStar”, sea BARRIO o URBANIZACION. ¿Se mantendrá esta situación? Depende de las neuronas y creatividad de sus enemigos en la MUD y en el chavismo. Por lo que se ve, se niegan a aceptar que haciendo lo mismo, no conseguirán nuevos resultados. Yo, un simple observador, tiendo a aburrirme al ver este panorama y me entristezco, porque la competencia siempre generará mejores resultados y ¿Si no la hay?…

GRAVE Baja pudiera sufrir UNT en la parroquia Coquivacoa. El dirigente HECTOR CARRILLO, un extraordinario dirigente, líder del NorOeste Marabino, quiere buscar nuevos rumbos, aunque aún no lo ha decidido. UNT, no ha dimensionado la capacidad de este dirigente: organizado, leal, precavido, atento a cada barrio y comunidad, pendiente de todo lo que ocurre. Yo lo considero un ALL STAR de la política y si yo fuera SCOUT de VP o PJ, le ofrecería “villas y castillos” para traerlo a mi equipo. LEOPOLDO debe llamarlo y CAPRILES debe venir a hablar con él. Aprovechen que hay distancias. Hay diferencias. Si Rosales lo deja ir, será una baja sensible. Hombres como él merecen dirigir el partido en el Municipio. Es mi humilde opinión. Qué bueno es ir a una Batalla teniendo Generales como este. Lo digo por mis 30 años en política, a los que pusieron fin en el 2008, los mismos enemigos que lo acechan.

PRIMERO SE AGARRA UN EMBUSTERO QUE UN LADRON Es lo que paso en el Municipio San Francisco. El Alcalde OMAR PRIETO, siempre negó la intervención de POLISUR. Hoy al ver la gaceta quedo en evidencia la mentira. No era ASISTENCIA TECNICA era INTERVENCION. Un total de 133 días estuvo intervenida la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), proceso iniciado el 26 de octubre de 2015. En la Gaceta Oficial No. 41.107, de 6 de marzo de 2017, apareció publicada la resolución 043. Curiosamente, no obstante que hubo destituciones y detenciones, la “INTERVENCION” ceso sin resultados anunciados.

BAJO EL LEMA “REGRESA LA ESPERANZA”, desde el viernes 10 de marzo, rueda un audio, de una conversación entre el Comisario PRIMERA y el ex Alcalde Giancarlo Dimartino. La conversación entre ambos se produjo en esa fecha. Allí, el ex Alcalde señala contar con el apoyo del Presidente Maduro o de alguien muy cercano a él para rescatar Maracaibo (¿será la Primera COMBATIENTE?). Critica levemente la gestión de Jairo Ramírez en el Pachencho (GOBIERNO DE ARIAS), anuncia prácticamente las elecciones para este año y menciona a otras personas como parte de su equipo. Realizamos una encuesta sobre esta posibilidad y le damos el link para escuchar el audio: http://mx.ivoox.com/es/ 17499184

QUE ESTA PASANDO EN LA POLITICA REGIONAL:

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su tratado De la Guerra, en el que afirma “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Dos ejércitos formales se enfrentan. Por un lado el PSUV y por el otro, la MUD. En cada uno, existen quienes están en primera línea y otros que ni siquiera han sido llamados al servicio. Dimartino, es la cabeza de un Grupo de dirigentes, de toda una estructura que está dispersa, y ve en el “italiano”, una nueva posibilidad de usar el uniforme, de entrar en batalla. Algunos están hasta con el enemigo, en posiciones de bajo perfil. Por cierto, el único partido que ha logrado derrotar a UN NUEVO TIEMPO en batalla en la capital zuliana fue POR MARACAIBO, ni siquiera el PSUV pudo. Dimartino gano la segunda vez, en esta tarjeta y no en la del chavismo. Esta sumo quizá no votos pero si suministros y poder, que hicieron posible la victoria. Igual ocurre en la oposición. Por ejemplo, SAADY BIJANY represento una estructura de las mejores armadas en el pasado para dar batalla. Con más años encima, también algunos esperan el llamado. Otros intentan hacer un ejército con mercenarios, pagando sueldos y muchos se anotan no en un partido sino en una nómina. Su futuro esta signado por la derrota y sobran ejemplos. Pero el que no sirve para “matar sirve para que lo maten” y quizá el papel de este grupo, es ayudar a la victoria de otro, simulando ser su enemigo. Eso es válido en política. Hay muchos SOLDADOS UNIVERSALES, con poca o mucha experiencia, esperando servir a alguna causa. Los Generales solo ven lo que necesitan pero no piensan en el futuro.

PADILLA: RETIENEN como protesta la embarcación del Gobierno Regional El Bergantin, los pobladores del municipio en señal de Protesta por la carencia de electricidad durante más de 12 días. LAMENTABLE que el ALCALDE del PSUV Ildebrando Rios, alias “El Peluche” sigue sin aparecer, sin asumir, sin dar la cara y mientras esto sucede los psuvistas siguen persiguiendo a la Alcaldesa Eveling Trejo. LO MISMO sucede con el desaparecido en acción, también del PSUV MARIO URDANETA, Alcalde del Municipio Lossada.

SE REPITE LA HISTORIA El diputado Eduardo Labrador del PSUV, quien quiere aspirar la Alcaldía de San Francisco, se ha dedicado a “acosar y perseguir” políticamente a la Alcaldesa Eveling Trejo. Tiene razón en muchas críticas pero pregunto ¿Eso corresponde a los dirigentes del PSUV en Maracaibo? ¿O es que Labrador ésta destinado a convertirse en Henry Ramírez II? Que observe el resultado de esta oposición valida en muchas cosas pero “mezquina” en otros. San Francisco padece grandes problemas de agua, basura, inseguridad y desempleo. CONTENTO con esta distracción sigue trabajando GUSTAVO FERNANDEZ de Voluntad Popular San Francisco, quien se ha convertido en un fenómeno político. HUMILDAD Gustavo. Mira bien a tu alrededor. Falta mucho camino por recorrer.

