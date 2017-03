Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Tras la decisión de su compañero Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza de hacer una pausa en la carrera de “Los mackediches”, Miranda no se amilana y emprende con entusiasmo su travesía en solitario. “Armé un equipo de trabajo integrado en un 95% por los que trabajaban con Chino y Nacho y ahora diseño, produzco, canto, actúo y hasta pinto, y todas estas responsabilidades nuevas me llenan de vida.

Estoy en una etapa muy feliz porque siento que ahora voy a poder lograr cosas que siempre había soñado en lo que se refiere a performance, videoclips y hasta a nivel cinematográfico. Lamentablemente, cuando uno es parte de un grupo no puede manejar las cosas a su manera, tiene que compartir la visión de otros, pero en esta nueva etapa estoy dispuesto a lograr lo que no pude hacer anteriormente”, dijo para El Universal vía telefónica desde Miami.

¿Por qué se terminó el dúo? ¿Cómo quedaron sus relaciones con Nacho?

Nacho ya venía preparando su carrera en solitario desde hace tiempo y yo respeto eso. Siento que no es un “hasta luego” sino un “hasta pronto” y que, en alguna oportunidad, podríamos regresar con mucho cariño y entregar música incluso hasta con más intensidad. En la vida hay que cerrar ciclos y abrir otros. Ahora, pusimos éste en pausa.

Creo que nos faltaron cosas por lograr, mercados que conquistar, pero bueno, no era el momento. Espero que Nacho sea bastante feliz en su nueva etapa como solista. Yo ahora es que me estoy activando con el tema de la música porque antes estaba dedicado 100% a Chino y Nacho y no había hecho nada aparte, pero en esta ocasión, dadas las circunstancias, me tocó salir a la calle y trabajar.

Todo terminó de manera armoniosa. Yo sigo pa’ lante, con muchas energías positivas, me encantan los retos y espero que todo salga de maravilla.

¿Lo personal no afectó lo profesional?

No vale, para nada. Yo soy una persona madura que entiende realmente cuando algún tipo de unión llega a su fin y trato de ver el vaso medio lleno, no medio vacío.

¿En algún momento se sintió eclipsado por Nacho porque era él quien componía los temas?

La música no se basa solamente en los compositores también trata de cantantes, de artistas, engloba muchas cosas, ser compositor es solamente una.

Reconozco con mucha sinceridad y respeto el talento de Nacho para escribir, siento que hace mucho tiempo le otorgué a él la responsabilidad de las composiciones de Chino y Nacho, pero eso no quiere decir que yo me haya alejado de la escritura y en esta nueva etapa la estoy retomando.

Ahora compongo y produzco para otros artistas, acabo de terminar una canción con Oscarcito; otra con Motiff, y otras con otros productores. Estoy haciendo el trabajo que nunca había hecho. No creo que eclipsar sea la expresión, creo que estaba más bien en stand by.

¿Qué le dejan estos 10 años de Chino y Nacho?

Para mí estos 10 años fueron inolvidables, me cambiaron la vida. Vi el nacimiento y la partida de varios familiares; Chino y Nacho construyó una conexión artista-fan muy especial y cercana y eso quedará en mi corazón por siempre.

Ahora siento que las cosas van a poder ser más a mi manera y si antes era feliz trabajando como lo estábamos haciendo, ahora voy a sentirme realmente pleno y le doy gracias a Dios, a mi compañero Nacho, y a todo el equipo que estuvo batallando con nosotros durante todo este tiempo para dejar una marca en lo más alto de la industria latinoamericana.