Mar 13, 2017 3:42 pm

Desde su internacionalización en Crepúsculo, Kristen Stewart se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de la industria cinematográfica, tanto así que desde que hizo su rol protagónico de Bella Swan, la actriz de 26 años ha decidido romper los estereotipos e interpreta personajes fuera de su zona de confort, ejemplo claro de ello su más reciente película “Personal Shopper“.

Hace poco te hablábamos sobre su polémica aparición en una alfombra roja, donde lució un nuevo e irreverente cambio de look, y al parecer se trata de su nuevo trabajo en este film mencionado anteriormente.

En ese film de género sobrenatural, Stewart interpreta a uno de sus personajes más crudos de su carrera actoral y donde además hace su primer desnudo.

Personal Shopper, trata de una joven americana que trabaja para una celebridad, y se codea con grandes personas del mundo de la moda parisina. Sin embargo la chica se encuentra en un limbo, una depresión ocasionada por la muerte de su hermano gemelo.

La trama es esencialmente una historia de fantasmas que tiene lugar en el submundo de moda de París y tiene un fuerte énfasis en la tecnología, nada nuevo y original pero, al respecto, Stewart dijo:

Cuando hablas con alguien en el teléfono, es un intercambio descifrable y normal. Pero con los mensajes de texto y las redes sociales, es básicamente una diálogo contigo mismo y tu interpretación. No es un lenguaje válido; es un lenguaje nuevo”.

En una entrevista reciente, la actriz discutió una polémica que acompaña a esta película, su desnudo en la gran pantalla. Stewart llamó a esta experiencia “empoderante” y explicó:

No me sentí abrumada en lo absoluto. De hecho fue lo opuesto. Esas escenas fueron empoderantes, no sólo porque me quité la ropa, sino porque muestra la parte más primitiva del personaje, finalmente, alguien que está realmente cerrado.