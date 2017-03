Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 13, 2017 3:37 pm





Aunque el gobierno de Nicolás Maduro haya celebrado este domingo “con bombos y platillos” el aniversario de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, no hay nada que celebrar y por el contrario, “mucho por lo que indignarse”.

Nota de Prensa

Lejos de ser una solución para la grave crisis de escasez y desabastecimiento que atraviesa Venezuela, Guanipa calificó a los CLAP como una “vulgar humillación” para los venezolanos, así como una “descarada estafa”, considerando que mientras una caja del CLAP le cuesta al gobierno en promedio entre 350 y 450 Bs, por adquirirlas a dólar preferencial, son vendidas a los venezolanos por lo menos en 10.500 Bs. lo que significa que cada venezolano “si es que le llega” estaría pagando mil dólares por la adquisición de estos productos.

“Tenemos que desenmascarar a un gobierno ineficiente y corrupto. Humillan a Venezuela a través de unas bolsas y unas cajas del CLAP donde no solo financian a productores de otros países sino que las utilizan para continuar engordado su historial de corrupción. Si usted saca la cuenta y ve que lo más barato que le venden la caja es en 10.000 Bs. y la divide entre 10 que es lo que le cuesta el dólar al gobierno, los venezolanos están pagando 1000 dólares por una caja de productos de mala calidad que le cuesta al gobierno entre 35 y 45 dólares ¿A quién benefician? A unos corruptos que están detrás del negocio y a los productores extranjeros, no a los venezolanos.”

Fustigó que desde el Ejecutivo nacional, se fomente la “destrucción del país” en vez de tomar correctivos y promover la industria venezolana. “La ineficiencia y la corrupción están acabando con Venezuela. No puede ser considerado esto como un logro, producto de un sistema que ha provocado la destrucción del país. Nuestra economía es una economía de puertos. No producimos nada y por eso tenemos a un país sometido a la miseria. No producimos nada pero el gobierno usa dólares para comprar en otros países los alimentos que perfectamente podríamos producir acá.”

“¿Dónde están las 32 millones de hectáreas que hay en el país y deberían estar produciendo? La gente lo que quiere es ir al mercado y comprar lo que quiera y no asumir obligatoriamente lo que venga en una bolsa. Así no se construye a un país. No es solo la corrupción sino que se sigue acabando con la producción nacional. El único objetivo de este gobierno es someter a los venezolanos a la humillación, mientras se pasa hambre, mientras tanto el país se va hundiendo, con cada acción de este gobierno” añadió.

Exigir elecciones

Esta estrategia del gobierno, se combate según el parlamentario, con la obligación de todos los venezolanos de “enfrentar” las arbitrariedades y exigir procesos electorales. “Hay que sacarlos de todos los niveles de poder y comenzar a construir una nueva patria para todos los venezolanos. Todo lo que están haciendo es una estrategia para humillarnos, mientras hay un país que se está muriendo de hambre.”

Para ello, la lucha continuará siendo democrática y por el camino electoral. Aseguró que desde Primero Justicia superarán los retos impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la relegitimación de los partidos para exigir en UNIDAD, la realización de elecciones, que brinden un cauce democrático a la crisis actual del país.

“Felicitamos a Voluntad Popular por salir exitosos de su proceso. Este fin de semana le corresponde a Primero Justicia y lo haremos en medio de las dificultades. No nos sentimos contentos en cómo han manejado este asunto, porque lejos de facilitar la participación, la impiden. Pero con las condiciones que ponga el CNE vamos a participar con fuerza, convicción, con equipos preparados, porque es la democracia lo que está en juego. Tendremos esas máquinas ocupadas el 100 por ciento del tiempo y vamos a cumplir con el proceso. Saldremos airosos de esto y saldremos a exigir elecciones, porque Venezuela si va a salir adelante.”