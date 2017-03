Publicado en: Opinión

Mar 13, 2017 3:36 pm

Lo más difícil para superar la crisis es, convencernos de cómo debemos hacerlo.

Identifico tres grupos de venezolanos que hemos decidido quedarnos y luchar por Venezuela. Los que afirman que todo está perdido y no quieren hacer ningún tipo de esfuerzo; los que sueñan que llegara un milagro y se dejan engañar una y otra vez con cualquier oferta de los mismos creadores de la crisis, y quienes ya sabemos, que solo con Planes elaborados entre el sector público y privado, dirigido por hombres capaces y de honor, trabajando muy duro, con disciplina y durante un buen tiempo, superaremos la crisis.

El primer grupo lo conforman personas que trabajan principalmente en actividades privadas, no creen en los políticos, opinan que todos son iguales, porque toman como referencia a los peores y por eso piensan que el país no tiene remedio. Siguen trabajando pero sin invertir ni un bolívar en Venezuela, sienten gran desconfianza en el futuro. Conservan sus valores y principios.

El segundo grupo, está compuesto por personas que han trabajado con la administración pública o se han beneficiado de ella, han sido expuestos a todo tipo de manipulaciones, están confundidos, incluso en algunos valores y principios, dicen que “el tiempo de Dios es perfecto” y con eso piensan que va producirse un milagro, o que va a llegar otro mesías que resolverá la crisis, quien les devolverá sus trabajos y el estándar de vida que alguna tuvieron. Solo quieren escuchar soluciones fáciles. Estas personas son muy vulnerables a nuevos engaños por parte de las mismas entidades políticas responsables de la crisis.

El tercer grupo representa la mejor base y prueba de la esperanza para la recuperación del país. Está integrado por personas más independientes en su trabajo y estilo de vida, han tenido relación con partidos políticos, gobiernos y la empresa privada productiva, por eso comprenden mejor lo que se debe hacer para superar la crisis. Han tenido la oportunidad de estudiar, sumar experiencia de trabajo y conocer de cerca los pasos que debe dar una persona o empresa para ser exitosa. Además se preocuparon por conocer y analizar como otros países consiguieron el éxito. Conservan intactos sus valores y principios ciudadanos y cumplen sus deberes, son hombres y mujeres capaces y de honor. Mantienen abiertas sus empresas, hacen su mejor esfuerzo para preservar su personal y sobre todo su compromiso de producir para el país. Están convencidos que el país se recuperara a partir de que todos hagan el mismo esfuerzo. Por eso impulsan propuestas serias que han sido probadamente exitosas en otras ciudades y países de la región, donde los representantes de la sociedad civil organizada son los protagonistas del desarrollo socio económico. Participan en los asuntos públicos haciendo los aportes que le corresponde a la iniciativa privada, entre otros, en cumplimiento del principio de Planificación y seguimiento de actividades públicas, así como, el principio de control de la utilización de fondos y el principio de funcionamiento y regulación de los órganos de gobierno.

Honorables y capaces, representan la mejor esperanza para nuestro país.

O capaces y honorables, esa son las características de las personas que representan la verdadera esperanza para que nuestro país, sus empresas y ciudadanos salgamos de la crisis y logremos volver al camino del desarrollo socio económico. Este grupo de personas desde hace tiempo entendieron que las personas, empresas y países para ser exitosos deben tener un Plan con objetivos claros y viables, y un inquebrantable propósito de trabajo disciplinado y honesto para alcanzarlos.

Los países no quiebran como piensan los pesimistas del primer grupo, cuando dicen que todo está perdido, ni los milagros son actos aplicables a procesos de planificación y trabajo productivo para el logro que las metas y objetivos exigen, pues estos se alcanzan solo a partir del esfuerzo mancomunado de las personas que interactúan en procesos de trabajo para hacerlos eficientes y así aprovechar al máximo sus potencialidades, y donde el factor tiempo es una variable tan importante, como la calidad.

En este momento el reto de los venezolanos es identificar la mejor manera de salir de la crisis. Allí los integrantes del grupo tres, deben unirse y mostrar el camino a quienes no lo hayan visto. Para eso se requiere utilizar las mejores herramientas y estrategias dentro de un Plan que con esfuerzo, gran energía y confianza busque los mejores resultados. Es sabido por las personas de este grupo, que de eso depende la oportunidad de Venezuela, sus empresas y ciudadanos, por eso no se detendrá ante ningún obstáculo. Si logran que la mayoría conozca, entienda y asuma el camino que proponen como solución a la crisis, habrán superado una importantísima etapa, y mostrar los primeros buenos resultados. Se obtendrá una muy buena condición para el avance definitivo hacia la recuperación integral del país.

Los creadores de la crisis son el principal obstáculo

Para evitar que los creadores de la crisis pongan más obstáculos basados en el miedo a ser desplazados, quienes representan la mejor esperanza de solución a la crisis, no deben dar detalles de las estrategias del reto asumido. No obstante, a los creadores de la crisis y sus colaboradores, deben observarse como potenciales aliados en el futuro, porque también ellos tienen mucho que aportar, sobre todo experiencia. Su paso por etapas de manipulación e infracción de la ley serán importantes cuando se hagan buenos ciudadanos y colaboren con las autoridades. Claro no podrán ser ellos quienes dirijan el Plan ni las actividades sensibles, y deberán estar bien supervisados bajo un régimen legal.

Únete a nosotros y ayúdanos a enseñar el camino a la fortuna y el progreso. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete en nuestra página web. www.propuestapais.org

Fundación Propuesta País

Néstor Rincón @Nestorrinconf

Presidente