Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 13, 2017 4:48 pm

Un trato igual al de los otros partidos, en el proceso de validación, exigió para Copei el ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas. “Si el Consejo Nacional Electoral permitió que los demás validaran solos en un fin de semana, por qué a nosotros nos van a meter en un mismo embudo junto Acción Democrática. Esto solo busca ilegalizarnos como organización política”, manifestó.

Nota de prensa

El líder copeyano argumentó que el poco número de maquinas y el tiempo reducido destinado para el proceso hacen técnicamente imposible que la militancia de ambos partidos pueda validar. “El problema está en el cuello de botella que pone el gobierno, nos ponen una maquina por municipio y nos dan 14 horas, pero además a Copei y AD nos meten en un solo día”, precisó.

Indicó que se le hizo llegar una solicitud al CNE para que reprograme la jornada y permita a ambos partidos validar en fines de semana distintos. “En caso de no recibir una respuesta positiva igual enfrentaremos todos los obstáculos puestos por el gobierno para poder legitimar nuestro partido, una institución con una historia de 71 años no puede ser lanzada al cesto de la basura”, dijo.

El gobierno quiere buscar fricciones dentro de la oposición con este cronograma de legalización de las organizaciones políticas, según Pérez Vivas. “No han faltado las voces en todos los partidos de la oposición que aboguen por no concurrir a este proceso, alegando que es una trampa del gobierno. Pero no validar es equivalente a lo que se hizo en 2005 cuando no se participó en las elecciones parlamentarias”, manifestó.

Pérez Vivas confirmó que Copei sí participará en el proceso de validación el próximo 25 y 26 de marzo o el día que estipule el CNE si admite la reprogramación solicitada. “Hago un llamado a todos los amigos, militantes, simpatizantes afectos a la democracia cristiana para que acudan a validar nuestro partido. Nosotros no le vamos a hacer el favor al gobierno de dejarlo solo en la cancha de juego”, enfatizó.