Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 13, 2017 3:07 pm

Tomás Guanipa, Secretario General Nacional de Primero Justicia se pronunció ante las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien señaló que el 12 de marzo se declaraba como día nacional de los CLAP. Sobre este tema Guanipa aseveró que el gobierno nacional todavía no quiere darse cuenta que los venezolanos están pasando hambre.

Nota de Prensa

“Las bolsas o a las cajas de comida que cuestan 8 dólares al país el Gobierno las vende a 35 dólares, es un mega guiso que tienen con los CLAP”, recordó.

Asimismo denunció que en el mercado negro estas cajas son vendidas a 65 mil bolívares, al enfatizar que esto se convierte “en un mecanismo para la corrupción” y no resuelve el problema de escasez de comida en el país.

“Será que Nicolás Maduro no ha ido a ningún barrio de Caracas a hablar con la gente a ver si los CLAP están llegando de verdad, no ha constatado si se están resolviendo los problemas de alimentación, en una Venezuela donde sus habitantes pierden entre 5 y 10 kilos por la desnutrición”, expresó.

Guanipa señaló que el gobierno nacional no explica porque le están comprando la comida a México y Panamá, cuando en Venezuela se pueden producir lo alimentos necesarios.

“No se puede defender lo que ha fracasado, no se puede defender un sistema que ha llenado de hambre al pueblo venezolano, no se puede defender lo que todo el pueblo rechaza. Los venezolanos no quieren cajas de CLAP sino comprar su comida cuando quieran”, resaltó.

Los partidos políticos son necesarios para la democracia

Por otra parte, Tomás Guanipa invitó a los venezolanos a que se unan este sábado 18 y domingo 19 de marzo a la validación del partido Primero Justicia, “seguiremos demostrando que los partidos políticos son necesarios para rescatar la democracia, este gobierno no quiere partidos porque les tienen miedo, debido a que la elección que se realice el gobierno la perderá de calle”.

“Primero Justicia es un instrumento de lucha para los venezolanos, no solo hay que legitimar a los partidos políticos, sino realizar los procesos electorales para así lograr el cambio en el país, ya que solo a través del voto se logrará el camino al progreso, por eso seguiremos exigiendo elecciones YA”, finalizó.