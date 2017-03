Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 14, 2017 9:28 pm

Este martes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, convocó al pueblo venezolano a participar este sábado 18 y domingo 19 de marzo al proceso de validación del partico Primero Justicia, el cual se efectuará a nivel nacional.

Nota de prensa

“Validar es defender los partidos políticos y la democracia. Tenemos que sortear la lista de los obstáculos que todos los días nos ponen. Para votar necesitamos de los partidos políticos. Los partidos son pequeños, porque la mayoría de los venezolanos no militan en ellos”, dijo.

Señaló que la jornada de validación se realizará en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Asimismo, exhortó a las personas que validaron anteriormente con otros partidos no repetir el proceso.

“En Miranda usted puede ser de oposición, apoyar al gobierno o no militar en ningún partido. Las personas que aún creen en el gobierno deben sumarse al cambio. En Venezuela tenemos un gobierno que no sirve, y lo que no sirve hay que cambiarlo. Hay que estar conscientes del problema económico y que la gente está pasando hambre”.

En este sentido, destacó que los venezolanos han manifestado su solidaridad con las organizaciones políticas a las que el Gobierno intentó deslegitimar, y que respondiendo a esa confianza de la población se decidió asumir el reto. “Obstáculo que nos ponga este Gobierno, obstáculo que vamos a vencer”.

Por otra parte, Capriles rechazó las intenciones de responsabilizar a los panaderos de la escasez del pan en las mesas de los venezolanos. “El mismo hampón que se robó los juguetes ahora se roba el pan, por eso es importante validar los partidos políticos, para hacerle frente a los abusos del gobierno. No se justifica que se amenace con cárcel a los panaderos, puesto que la escasez de pan se debe principalmente al acceso de la materia prima. No hay pan simplemente, porque no hay harina. Los panaderos no tienen materia prima para producir, porque el trigo es importado”.

Sostuvo que lejos de buscarle una solución al problema, la medida que ensaya el Gobierno complicará aún más la escasez del rubro. “Este gobierno sigue echándole gasolina a la candela con la pretensión de expropiar las panaderías. Ahora menos se va a conseguir pan. Eso es lo que ellos saben hacer, echarle la culpa a los demás de sus errores”.

En el programa Pregunta Capriles, el Mandatario regional estuvo acompañado por los diputados de la Asamblea Nacional militantes del partido Primero Justicia Tomás Guanipa, José Manuel Olivares, Ángel Medina, Juan Requesens, Carlos Paparoni, Jorge Millán, Adriana D´Elia y José Miguel Mateus, quienes invitaron a los venezolanos a que participen en el proceso de validación de la tolda aurinegra.