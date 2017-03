Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 14, 2017 9:48 am

Su luna de miel tendrá que esperar. María Valverde ha vuelto al trabajo tras su boda sorpresa con Gustavo Dudamel. La actriz rueda a las órdenes de Mélanie Laurent la película Galveston, un oscuro ‘thriller’ ambientado en Nueva Orleans que llegará a las pantallas el próximo año. Sin embargo, este proyecto no ha impedido que estuviera presente el pasado domingo en el concierto que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofreció en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, bajo la batuta de su ya marido, publica Hola.com.

Y es que la vida sigue igual para María. Antes del ‘sí, quiero’ ya compaginaba su trabajo con las citas más importantes de Gustavo Dudamel, como el Concierto de Año Nuevo en Viena, y parece que seguirá siendo así. El director de orquesta tiene previstos dos conciertos más en el Palau -hoy y mañana- y la actriz podría estar junto a él, a juzgar por la foto que ha compartido en su cuenta personal de Instagram, que podría haber sido tomada en una callejuela del Barrio Gótico de la Ciudad Condal.

El gran momento personal que vive María coincide con una buena etapa en el plano profesional. Además de participar en la producción inglesa The Limehouse Golem, en la que comparte pantalla con Olivia Cooke (The Bates Motel), la actriz llegará a la cartelera con Across The River And Into The Trees, dirigida por Martin Campbell (Casino Royale, Golden Eye ) y protagonizada por Pierce Brosnan; y con Galveston, donde coincide con Elle Fanning y Ben Foster. Por si fuera poco, tiene pendiente de estreno la película francesa Ce Qui Nous Lie, de Cédric Klapisch.

Aunque el matrimonio Dudamel Valverde tiene fijada su residencia en Los Ángeles, siempre que pueden se escapan a otros lugares del mundo, ya sea por trabajo o por placer. Antes del ‘sí, quiero’, María acompañó a Gustavo a Viena y a Singapur. Después volvieron a casa y… ¡boda sorpresa en Las Vegas!

La actriz compartió una imagen el pasado 11 de febrero del día de su enlace. “La felicidad eres tú”, escribió. María eligió para una ocasión tan especial un vestido blanco de inspiración lencera y una corona de flores confeccionada por ella misma.

La pareja ponía así el broche de oro a una breve, pero intensa relación que comenzó en abril de 2016. Se trata del primer matrimonio para la actriz y el segundo para Gustavo, que está divorciado de Eloísa Maturén, bailarina de ballet clásico y periodista, con quien tiene un hijo.