Publicado en: Actualidad, Curiosidades

Mar 14, 2017 10:56 am

En la gráfica el otrora poderoso magistrado del TSJ, Eladio Aponte Aponte, captado este lunes por un venezolano que lo reconoció en el aeropuerto de la ciudad de Orlando, en EEUU, donde Aponte le informó que trabaja como “driver” (caravanero) llevando carros alquilados desde el aeropuerto de regreso a la base de la empresa de alquiler de vehículos. Quizás ganando unos 8 dólares por hora y sin “social security”. Una ironía, allá se gana la vida con su trabajo, acá huyó por desgraciarle a vida a varias decenas de personas y caer en minoría en las disputas internas del régimen rojo. Aponte Aponte huyó del país hacia Costa Rica en el año 20012 y luego llegó a EEUU.

Entrevistado en aquel momento en 2012 por SoiTV, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia dijo que que dedicaría sus días a escribir, tal vez sus memorias.“Trataré de subsanar en los años que me quedan de vida el daño que hice, esa es mi penitencia”. No ha escrito sus memorias, pero puede vivir trabajando en aquello que los nacionales de EEUU no quieren hacer. Y lo que aquí ni siquiera los locales por la ruina económica y social que han causado sus antes queridos “camaradas”. Su penitencia apenas comienza (lapatilla.com)