Mar 14, 2017 4:40 pm

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, propuso, la tarde de este martes, en el Hemiciclo la sanción de una ley que le otorgue facultades jurídicas al Legislativo para poder solicitar y aceptar ayuda humanitaria de países y organizaciones extranjeras.

“La búsqueda del poder no puede ser por el mero ‘poder’ sino para solucionar problemas ejecutar planes y trabajar por los venezolanos (…) Más impensables es que pudiendo solicitar ayuda humanitaria, el gobierno decida no hacerlo porque no quieren reconocer que son un fracaso”, fustigó Guevara, durante su derecho de palabra para el debate sobre la declaratoria de crisis humanitaria.

Asimismo, el diputado dijo a sus homólogos que todos tienen la responsabilidad de demostrar que el ejercicio del poder es para cambiar las cosas y convertir los debates en acciones y soluciones.

“La gente esta exigiendo más de nosotros como políticos y como diputados; tenemos un deber, que este debate no se quede en un mero debate, sino convertirlo en acciones que nos puedan ayudar a encontrarle algún tipo de solución o paliativo a esta crisis humanitaria. De esto se trata ésta declaratoria de crisis humanitaria (…) Para que desde la AN podamos articular en conjunto con sectores productivos, acciones y decisiones a favor del pueblo de Venezuela”, añadió.

De igual manera, el también Coordinador Nacional de Voluntad Popular, reiteró que no habrá solución sistémica a la crisis mientras Nicolás Maduro continúe encabezando el Ejecutivo.

Insta a la construcción de un “plan de emergencia”

“No se trata solamente de denunciar y seguir presionando como hemos venido haciendo. Estas acciones de presión que hacemos en la AN van a venir acompañadas de otras acciones para encontrar soluciones”.

En este sentido, Guevara sugirió la construcción de un plan de emergencia al que se sumen los sectores sociales y que se aplique de inmediato, para que la opinión pública no diga que no hubo acuerdos o soluciones.

“El llamado que hace la AN es a una convocatoria de todos los productores, campesinos y sectores productivos de buena voluntad para construir un plan común que otorgue soluciones a corto plazo”.

AN debe crear mecanismos para solicitar ayuda humanitaria

En segundo lugar pidió la creación de una ley que busque mecanismos para facultar al Parlamento de manera que pueda solicitar ayuda humanitaria, sin necesidad de la aprobación del gobierno.

“Si el gobierno no permite ni quiere aceptar la ayuda humanitaria, debe existir entonces el ordenamiento jurídico para que la AN pueda conseguir los alimentos y medicinas que necesita nuestro pueblo”, concluyó Guevara.