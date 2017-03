Publicado en: Opinión

Mar 14, 2017 2:53 pm

La fe en la certeza irrevocable de que alcanzarás tu objetivo, vinculada a acciones específicas es una poderosa herramienta de trabajo en los negocios.

Surge de la combinación de una fuerte emoción positiva junto a un estado mental de lucidez relativo a poder lograr lo que se desea.

Puedes incrementar la fe si así te lo propones. Napoleón Hill señala que para incrementar voluntariamente la fe, debes hacer repeticiones de una afirmación que de órdenes a tu subconsciente.

Yo agregaría que esas afirmaciones, además de ser constantes, deben estar acompañadas de un estado mental y emocional que no dé cabida a duda alguna sobre la posibilidad de alcanzar la meta.

La persona que me enseñó a tener fe fue mi madre, ella siempre tuvo la seguridad de que yo conseguiría aquellas metas que me planteara- “Tú puedes lograr lo que te propones María Inés”, me decía constantemente en nuestras conversaciones.

Para ella no había duda alguna que yo iba a lograr aquello que tenía entre manos, su ausencia de dudas en mis conocimientos, capacidades y planes, muy pocas veces fue errada. Ella me transmitía esa seguridad que, en algunos momentos de mi juventud, me podía hacer falta. Su fe, acrecentaba la mía.

Ella me enumeraba mis capacidades, de lo que era capaz de hacer, a pensar que las cosas saldrían mucho mejor de lo esperado, pero a través de acciones concretas: Cada quien provoca las acciones a través de sus actitudes.

No se trata de tener fe que, de la nada, podrás cerrar ese negocio que tienes proyectado. Se trata de tener fe en que vas a llegar impecablemente vestido para la ocasión y puntual, que previamente habrás repasado las técnicas de negociación, que hiciste un estudio de las necesidades de tu cliente, y entrenándote en hablar poco y hacer más preguntas.

Hay gente que tiene poca fe, y deja en manos del entorno el resultado de lo que desea. Lo cierto es que no se trata de desear que te vaya bien, sino de tener fe en que te va a ir estupendamente, porque te preparaste, hiciste todo a tu alcance para lograrlo, estudiaste el mercado, buscaste el mejor personal, o el producto de mejor calidad, y confías que todo ese esfuerzo previo se traduce en que finalmente abrazarás el éxito.

María Inés Morán