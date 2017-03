Publicado en: Titulares, Turismo

Mar 14, 2017 5:11 am

El programa “Turismo en Línea” contó con la participación especial del “profesor que escribe libros”, tal y como el doctor Rafael Arráiz se quiso describir luego de que Reinaldo leyera su resumen curricular.

El doctor Rafael Arráiz Lucca, escritor, poeta e historiador venezolano, estuvo al aire compartiendo su vida personal y profesional con el ancla de la emisión, Reinaldo Pulido. “Yo inicié a escribir desde los 12 años, pero estaba seguro y fehaciente de que esta iba a ser mi profesión en los años 1980-1981 cuando estaba en el grupo Guaire y en los talleres Calicato, de Antonia Palacios”, destacó Arráiz. Desde que su familia le regaló el libro “Antología Poética”, de Antonio Machado, su perspectiva sobre la literatura cambió a temprana edad. Según indicó, la historia siempre ha sido su pasión; pero Rafael pensó que la política debía estudiarse desde el derecho y no desde la historia. Por eso, decidió estudiar la carrera Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aunque no la ejerce: “Me di cuenta que no era necesario estudiar Derecho para explorar las distintas aristas de la historia”.

Cuando Reinaldo Pulido le pregunta “¿cuántos libros has escrito?”, Rafael no supo contestar la pregunta en detalle por tantos géneros que ha explorado. “Yo he escrito libros de ficción, libros de historia, libros sobre el turismo, un libro sobre la historia del hipismo en cuanto a deporte, libros sobre la historia política y empresarial”, enfatizó el doctor Arráiz. Asimismo señaló que el historiador es un detective que implementa un método para investigar. En cuanto al país, aseveró que las circunstancias actuales por las que vive el país se deben a explicaciones históricas: “Cuando se instauró la República, se creyó que los civiles tenían una tarea subalterna con respecto a los militares. Resulta ser que fue al revés”. Existe un estigma caudillista, de más de 200 años de vigencia, que dificulta que haya una conciencia ciudadana: “Una democracia con límites y reglas ha sido muy complicada de llevar en Venezuela”. Solo fueron 45 años de presencia de civiles durante la Presidencia de Venezuela y se dieron solo a través de golpes, tal y como recalcó el historiador. Para culminar este segmento, Rafael dijo: “Venezuela va hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás como si fuera un baile de tango”.

Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí